Волинські бабусі-волонтерки плетуть килимки для військових. ВІДЕО

Волинські бабусі-волонтерки плетуть килимки для військових. ВІДЕО
Волинянки Ірина Яцик і Любов Гаврилюк з села Погулянка Камінь-Каширського району в'яжуть для військовослужбовців килимки для сидіння.

68-річна Ірина Яцик розповіла Суспільному, що крім благодійної діяльності встигає господарювати біля хати й на полі, має кобилу Люську.

Жінка розповіла, що хоч і мешкає сама у віддаленому від райцентру селі, але вдома має усі блага цивілізації.

До повномасштабного вторгнення жінки в селі збиралися на вечорниці й співали. Нині ж, каже Ірина Яцик, мають нове улюблене дозвілля.

"Ну що, Панасівна? Будемо сідати до свеї роботи? Будемо в'язати? Виручати своїх солдат? Щоб їм там було легенько, тепло! Ми в'яжемо, в'яжемо круги для солдат, щоб їм було тепліше сидіти. І в машину, а якщо не в машину, то може в танк, в бронетранспортер", – каже жінка.

Головний матеріал для килимків – це старий одяг. "Ріжу по кругу кофту чи там спідницю, чи штани. По кругу ріжу і така довга нитка получається. То своя, то з гонуків, то з дітей, інший раз вийду на базар, як не дуже дорого, то купляю з гуманітарки", – сказала пенсіонерка.

Якщо усі матеріали готові, зазначила 73-річна волинянка Любов Гаврилюк, яка долучається до в'язання, то за день може сплести три килимки.

За зиму, зазначила Ірина Яцик, нав'язала з півтора-два десятки таких килимків і через знайомих волонтерів передала для бійців.

"І гроші перераховуємо, все, що можемо! І сало і тушонки, хто що може, те й передаємо й даємо. Бо біда, велика біда. Щоб якнайскоріше закінчилася тая війна, бо то трудно і нудно!" – сказала пенсіонерка.
Волинські бабусі-волонтерки плетуть килимки для військових. ВІДЕО

Волинянка Любов Гаврилюк додала: своєю працею жінки в селі намагаються допомогти бійцям усім, чим можуть, моляться за їхнє здоров'я та перемогу України.
Волинські бабусі-волонтерки плетуть килимки для військових. ВІДЕО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинські волонтерки, бабусі, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські бабусі-волонтерки плетуть килимки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку на завтра, 28 травня
Сьогодні, 20:00
У Німеччині перші 400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams, – New York Times
Сьогодні, 19:18
Польща збільшує армію майже у два рази
Сьогодні, 18:22
Загиблому Герою з Волині В`ячеславу Зенцу присвоїли звання «Почесний громадянин міста»
Сьогодні, 17:36
Схожі новини
Семеро українських розвідників взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО Семеро українських розвідників взяли в полон 22 російських спецпризначенців. ВІДЕО
23 травень, 07:33
Бої за Бахмут не припиняються. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ Бої за Бахмут не припиняються. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
21 травень, 09:22
ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута ЗСУ перехопили тактичну ініціативу в районі Бахмута
19 травень, 11:10
Волинським бійцям на Авдіївському напрямку потрібна допомога: збирають кошти на відновлення автівок Волинським бійцям на Авдіївському напрямку потрібна допомога: збирають кошти на відновлення автівок
17 травень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські бабусі-волонтерки плетуть килимки для військових. ВІДЕО
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку на завтра, 28 травня
Сьогодні, 20:00
 0
У Німеччині перші 400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams, – New York Times
Сьогодні, 19:18
 0
Польща збільшує армію майже у два рази
Сьогодні, 18:22
 0
Загиблому Герою з Волині В`ячеславу Зенцу присвоїли звання «Почесний громадянин міста»
Сьогодні, 17:36
 0
Медіа
відео
1/8