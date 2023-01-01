Волинському кіборгу В'ячеславу Зенцу просять присвоїти звання героя України посмертно

Волинському кіборгу В'ячеславу Зенцу просять присвоїти звання героя України посмертно
Зенц Олександра Вячеславівна, донька загиблого воїна, солдата (кіборга) Зенца Вячеслава Борисовича, просить президента Володимира Зеленського присвоїти йому почесне звання «Героя України» (посмертно).

Відповідна петиція з'явилася на сайті президента.

Зенц В'ячеслав, як справжній захисник боронив Україну з 2014 року у складі 95-ї ОДШБр. А під час повномаштабного вторгнення РФ в Україну у складі 14-ї ОМБр в/ч А1008 стрільцем-помічником гранатометника.

"Мій тато і перший, і другий раз не чекав повістки, а добровільно взяв до рук зброю, бо був вірним патріотом України до останніх своїх днів", - каже Олександра.

Пройшов найгарячіші точки Мар‘їнку, Піски, Дебальцеве, Попасну і Донецький аеропорт. За його «голову» окупанти оголосили нагороду у кілька десятків тисяч доларів, а побратими завжди знали, що «зі Славком йти у бій не страшно, бо він завжди прикриє своєю спиною». Він був серед тих, котрих нарекли кіборгами за стійкість, мужність та незламність.

Після повномаштабного вторгнення відразу повернувся з Польщі, де на той час працював, та приєднався до лав Збройних Сил України, щоб вірно захищати цілісність та суверенітет української Держави.

У складі 14 ОМБр був направлений у Бахмут, а пізніше на Харківський напрямок, де мужньо відстоював Харківську область. У селі Тернова 10 вересня дійшов до наших кордонів з РФ та вивісив там синьо-жовтий стяг нашої України. На жаль, Харківщина стала тим місцем, де востаннє обірвався з ним зв’язок і дві доньки, Олександра та Ельвара Зенци, навіки втратили тата.

Загинув В'ячеслав Зенц внаслідок виконання бойового завдання 25 лютого 2023 року поблизу населеного пункту Гряниківка Харківської області.

"Зенц Вячеслав Борисович поклав своє життя за цілісність та незалежність України. Був справжнім патріотом та хоробрим воїном! Хто, як не такі, як він заслуговують на звання Героя України? Адже він був Героєм у повсякденному житті та у строю ЗСУ до останнього свого подиху", - йдеться у петиції.

Підписати її можна ТУТ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зенц, герой України, посмертно, петиція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинському кіборгу В'ячеславу Зенцу просять присвоїти звання героя України посмертно
Сьогодні, 13:07
За добу у Луцьку та Ковелі патрульні затримали 3 чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 13:00
На Волині досі розслідують перший за три роки випадок кору
Сьогодні, 12:39
Укриття ліцею на Волині, яке коштувало 700 тисяч, – у калюжах
Сьогодні, 12:21
Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину: двоє дітей – поранені
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Військовому з Володимира просять присвоїти звання Героя України посмертно Військовому з Володимира просять присвоїти звання Героя України посмертно
05 квітень, 14:06
Бойовому медику з Волині Артему Вакулінському просять присвоїти звання Героя України Бойовому медику з Волині Артему Вакулінському просять присвоїти звання Героя України
30 березень, 09:30
Воїну з Волині Дмитру Катану просять присвоїти звання Героя України Воїну з Волині Дмитру Катану просять присвоїти звання Героя України
29 березень, 16:30
Волинянину Андрію Богданову просять присвоїти звання Героя України посмертно Волинянину Андрію Богданову просять присвоїти звання Героя України посмертно
14 березень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинському кіборгу В'ячеславу Зенцу просять присвоїти звання героя України посмертно
Сьогодні, 13:07
 0
За добу у Луцьку та Ковелі патрульні затримали 3 чоловіків з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині досі розслідують перший за три роки випадок кору
Сьогодні, 12:39
 0
Укриття ліцею на Волині, яке коштувало 700 тисяч, – у калюжах
Сьогодні, 12:21
 0
Росіяни обстріляли з артилерії Херсонщину: двоє дітей – поранені
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8