Військові показали, який вигляд має «дорога життя» до Бахмута

Українські прикордонники показали, як виглядає так звана "дорога життя" до Бахмута. Через багнюку там застрягають навіть бронеавтомобілі.Про це повідомляє Державна прикордонна служба в Telegram.На опублікованих кадрах помітно, що через весняну погоду дорога перетворилася у суцільну багнюку. Проїхати до міста-фортеці може лише спецтехніка.Один з бійців зазначив, що у багнюці застрягла навіть броньована машина канадського виробника Roshel. Ймовірно, мова йде про бронемобіль Senator, який раніше отримала Україна.