У районі Мар'їнки ЗСУ збили російський штурмовик

У районі Мар'їнки ЗСУ збили російський штурмовик
У районі Мар'їнки на Донеччині 7 квітня українські військові збили російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - йдеться в повідомленні.

Загалом із початку повномасштабної війни і до ранку 7 квітня українській військові збили 306 російських літаків та 292 гелікоптери.

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Теги: Росія, Україна, війна
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