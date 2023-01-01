У районі Мар'їнки ЗСУ збили російський штурмовик
Сьогодні, 14:43
У районі Мар'їнки на Донеччині 7 квітня українські військові збили російський штурмовик Су-25.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - йдеться в повідомленні.
Загалом із початку повномасштабної війни і до ранку 7 квітня українській військові збили 306 російських літаків та 292 гелікоптери.
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - йдеться в повідомленні.
Загалом із початку повномасштабної війни і до ранку 7 квітня українській військові збили 306 російських літаків та 292 гелікоптери.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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