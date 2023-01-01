У районі Мар'їнки ЗСУ збили російський штурмовик





Про це



"Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - йдеться в повідомленні.



Загалом із початку повномасштабної війни і до ранку 7 квітня українській

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У районі Мар'їнки на Донеччині 7 квітня українські військові збили російський штурмовик Су-25.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ."Гарна новина. В районі Мар'їнки, на Донеччині, знищено Су-25 противника. Вистоїмо і переможемо!" - йдеться в повідомленні.Загалом із початку повномасштабної війни і до ранку 7 квітня українській військові збили 306 російських літаків та 292 гелікоптери

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію