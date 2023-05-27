Зеленський ввів санкції проти 220 російських та білоруських компаній

Зеленський ввів санкції проти 220 російських та білоруських компаній
Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 200 російських та білоруських компаній, серед яких багато ремонтних заводів.

Про це пише Українська правда з посиланням на указ Зеленського.

Зеленський запровадив санкції проти 51 росіянина, серед них вчені та генеральні директори заводів.

Окрім фізичних осіб, санкції розширені щодо 220 юридичних осіб, пов'язаних із Росією.

До списку потрапили структури МТС і РЖД, а також білоруські компанії - зокрема Мінський автомобільний завод, Мінський механічний завод імені С.І. Вавілова, "Вітебський завод радіодеталей "Моноліт", "Оршанський авіаремонтний завод".

Російські заводи також вже під санкціями, серед яких Карачевський завод "Електродеталь", "Сарапульський Радіозавод", "Челябінський ковальсько-пресовий завод" тощо.

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Теги: Росія, Україна, війна
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