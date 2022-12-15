На облаштування укриттів у школах Волині виділять 47 мільйонів гривень

У квітні цього року Уряд погодив порядок розподілу коштів на облаштування укриттів.Про це повідомили у Волинській ОВА.Відтак, відповідно до постанови в державному бюджеті для Волинської області передбачена субвенція загальною сумою 47 мільйонів гривень. Використання субвенції здійснюється виключно на засадах співфінансування з місцевих бюджетів.Для громад Волині визначено співфінансування в розмірі 50%. Це стало відомо сьогодні, 26 травня, під час засідання комісії з розподілу освітньої субвенції на облаштування захисних укриттів у закладах освіти.«Відповідно до порядку розподілу грошова допомога спрямовуватиметься виключно на реалізацію проєктів для опорних закладів освіти, де загальна чисельність учнів становить не менше 200 осіб, а інших ЗЗСО — не менше 350 осіб», - зауважив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко.Також за рахунок субвенції будуть обладнані захисні споруди у тих закладах освіти, які їх не мають, або мають укриття, які потребують капітального ремонту.