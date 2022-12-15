На облаштування укриттів у школах Волині виділять 47 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:26
У квітні цього року Уряд погодив порядок розподілу коштів на облаштування укриттів.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
Відтак, відповідно до постанови в державному бюджеті для Волинської області передбачена субвенція загальною сумою 47 мільйонів гривень. Використання субвенції здійснюється виключно на засадах співфінансування з місцевих бюджетів.
Для громад Волині визначено співфінансування в розмірі 50%. Це стало відомо сьогодні, 26 травня, під час засідання комісії з розподілу освітньої субвенції на облаштування захисних укриттів у закладах освіти.
«Відповідно до порядку розподілу грошова допомога спрямовуватиметься виключно на реалізацію проєктів для опорних закладів освіти, де загальна чисельність учнів становить не менше 200 осіб, а інших ЗЗСО — не менше 350 осіб», - зауважив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко.
Також за рахунок субвенції будуть обладнані захисні споруди у тих закладах освіти, які їх не мають, або мають укриття, які потребують капітального ремонту.
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Про це повідомили у Волинській ОВА.
Відтак, відповідно до постанови в державному бюджеті для Волинської області передбачена субвенція загальною сумою 47 мільйонів гривень. Використання субвенції здійснюється виключно на засадах співфінансування з місцевих бюджетів.
Для громад Волині визначено співфінансування в розмірі 50%. Це стало відомо сьогодні, 26 травня, під час засідання комісії з розподілу освітньої субвенції на облаштування захисних укриттів у закладах освіти.
«Відповідно до порядку розподілу грошова допомога спрямовуватиметься виключно на реалізацію проєктів для опорних закладів освіти, де загальна чисельність учнів становить не менше 200 осіб, а інших ЗЗСО — не менше 350 осіб», - зауважив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко.
Також за рахунок субвенції будуть обладнані захисні споруди у тих закладах освіти, які їх не мають, або мають укриття, які потребують капітального ремонту.
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