На облаштування укриттів у школах Волині виділять 47 мільйонів гривень

На облаштування укриттів у школах Волині виділять 47 мільйонів гривень
У квітні цього року Уряд погодив порядок розподілу коштів на облаштування укриттів.

Про це повідомили у Волинській ОВА.

Відтак, відповідно до постанови в державному бюджеті для Волинської області передбачена субвенція загальною сумою 47 мільйонів гривень. Використання субвенції здійснюється виключно на засадах співфінансування з місцевих бюджетів.

Для громад Волині визначено співфінансування в розмірі 50%. Це стало відомо сьогодні, 26 травня, під час засідання комісії з розподілу освітньої субвенції на облаштування захисних укриттів у закладах освіти.

«Відповідно до порядку розподілу грошова допомога спрямовуватиметься виключно на реалізацію проєктів для опорних закладів освіти, де загальна чисельність учнів становить не менше 200 осіб, а інших ЗЗСО — не менше 350 осіб», - зауважив перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко.

Також за рахунок субвенції будуть обладнані захисні споруди у тих закладах освіти, які їх не мають, або мають укриття, які потребують капітального ремонту.

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Теги: Волинь, школи, укриття, фінансування
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