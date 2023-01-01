На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди

На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі у житловому секторі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

26 травня увечері на Ковельщині в с. Кругель бійці 4 та 19 ДПРЧ ліквідували горіння в дерев'яному житловому будинку.

На місці події працювали 2 ланки газодимозахисної служби, гасіння здійснене двома водяними стволами, для безперервного подавання води проводилася дозаправка зі штучної водойми на відстані пів кілометра. Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.

Крім того, рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських будівлях - у с. Мукошин Любешівської громади та с. Незвір Рожищенської громади. До гасіння пожежі в с. Незвір долучилися вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Четвертня.
На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди
На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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