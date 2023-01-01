На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



26 травня увечері на Ковельщині в с. Кругель бійці 4 та 19 ДПРЧ ліквідували горіння в дерев'яному житловому будинку.



На місці події працювали 2 ланки газодимозахисної служби, гасіння здійснене двома водяними стволами, для безперервного подавання води проводилася дозаправка зі штучної водойми на відстані пів кілометра. Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.



Крім того, рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських будівлях - у с. Мукошин Любешівської громади та с. Незвір Рожищенської громади. До гасіння пожежі в с. Незвір долучилися вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Четвертня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі у житловому секторі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.26 травня увечері на Ковельщині в с. Кругель бійці 4 та 19 ДПРЧ ліквідували горіння в дерев'яному житловому будинку.На місці події працювали 2 ланки газодимозахисної служби, гасіння здійснене двома водяними стволами, для безперервного подавання води проводилася дозаправка зі штучної водойми на відстані пів кілометра. Імовірно, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.Крім того, рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських будівлях - у с. Мукошин Любешівської громади та с. Незвір Рожищенської громади. До гасіння пожежі в с. Незвір долучилися вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Четвертня.

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