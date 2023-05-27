Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках, – Данілов

Олексій Данілов повідомив, що вояки ПВК "Вагнер" після відходу з Бахмута продовжать воювати проти України.



Про це сказав Данілов у інтерв’ю ВВС, пише



Данілова запитали, чи дійсно йдуть найманці "Вагнера" з Бахмута, він підтвердив.



"Так, це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами.



Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках", - повідомив він.



Данілов підтримав рішення української армії воювати в Бахмуті протягом багатьох місяців.



Він пояснив, що Бахмут – це українська земля, і українці повинні її захищати.



Секретар РНБО наголосив, що Бахмут "відіграв велику роль у цій війні".



"Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни", - йдеться в повідомленні.



Раніше розвідка Британії повідомила, що сили приватної військової групи "Вагнера", ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо міста Бахмут.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Секретар РНБОповідомив, що вояки ПВК "Вагнер" після відходу з Бахмута продовжать воювати проти України.Про це сказав Данілов у інтерв’ю ВВС, пише Українська правда Данілова запитали, чи дійсно йдуть найманці "Вагнера" з Бахмута, він підтвердив."Так, це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами.Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках", - повідомив він.Данілов підтримав рішення української армії воювати в Бахмуті протягом багатьох місяців.Він пояснив, що Бахмут – це українська земля, і українці повинні її захищати.Секретар РНБО наголосив, що Бахмут "відіграв велику роль у цій війні"."Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни", - йдеться в повідомленні.Раніше розвідка Британії повідомила, що сили приватної військової групи "Вагнера", ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо міста Бахмут.

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