Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках, – Данілов
Сьогодні, 10:49
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що вояки ПВК "Вагнер" після відходу з Бахмута продовжать воювати проти України.
Про це сказав Данілов у інтерв’ю ВВС, пише Українська правда.
Данілова запитали, чи дійсно йдуть найманці "Вагнера" з Бахмута, він підтвердив.
"Так, це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами.
Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках", - повідомив він.
Данілов підтримав рішення української армії воювати в Бахмуті протягом багатьох місяців.
Він пояснив, що Бахмут – це українська земля, і українці повинні її захищати.
Секретар РНБО наголосив, що Бахмут "відіграв велику роль у цій війні".
"Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни", - йдеться в повідомленні.
Раніше розвідка Британії повідомила, що сили приватної військової групи "Вагнера", ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо міста Бахмут.
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Про це сказав Данілов у інтерв’ю ВВС, пише Українська правда.
Данілова запитали, чи дійсно йдуть найманці "Вагнера" з Бахмута, він підтвердив.
"Так, це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами.
Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах... вони перегруповуються в інших трьох точках", - повідомив він.
Данілов підтримав рішення української армії воювати в Бахмуті протягом багатьох місяців.
Він пояснив, що Бахмут – це українська земля, і українці повинні її захищати.
Секретар РНБО наголосив, що Бахмут "відіграв велику роль у цій війні".
"Якщо ми почнемо залишати кожен населений пункт, це може привести нас до нашого західного кордону, як того хотів Путін з перших днів війни", - йдеться в повідомленні.
Раніше розвідка Британії повідомила, що сили приватної військової групи "Вагнера", ймовірно, почали відходити з деяких своїх позицій навколо міста Бахмут.
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