На Волині легковик зіткнувся з вантажівкою: двоє людей загинуло

На Волині легковик зіткнувся з вантажівкою: двоє людей загинуло
У Камінь-Каширському районі сталася смертельна ДТП: легковик зіткнувся з вантажівкою, двоє людей загинуло.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася сьогодні, 27 травня, близько 7 години ранку на автодорозі сполученням Київ – Ковель поблизу селища Маневичі.

Легковик Chevrolet Lacetti зіткнувся із вантажівкою DAF, під керуванням 59-річного жителя Любешівщини.

У легковику знаходилося двоє жителів Донецької області – 46-річний чоловік та 63-річна жінка, вони загинули на місці пригоди.

Нині за фактом летальної ДТП проводиться перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини трагедії.
На Волині легковик зіткнувся з вантажівкою: двоє людей загинуло
На Волині легковик зіткнувся з вантажівкою: двоє людей загинуло

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Теги: Волинь, смертельна ДТП
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