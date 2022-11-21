На Волині легковик зіткнувся з вантажівкою: двоє людей загинуло
Сьогодні, 09:28
У Камінь-Каширському районі сталася смертельна ДТП: легковик зіткнувся з вантажівкою, двоє людей загинуло.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні, 27 травня, близько 7 години ранку на автодорозі сполученням Київ – Ковель поблизу селища Маневичі.
Легковик Chevrolet Lacetti зіткнувся із вантажівкою DAF, під керуванням 59-річного жителя Любешівщини.
У легковику знаходилося двоє жителів Донецької області – 46-річний чоловік та 63-річна жінка, вони загинули на місці пригоди.
Нині за фактом летальної ДТП проводиться перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини трагедії.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася сьогодні, 27 травня, близько 7 години ранку на автодорозі сполученням Київ – Ковель поблизу селища Маневичі.
Легковик Chevrolet Lacetti зіткнувся із вантажівкою DAF, під керуванням 59-річного жителя Любешівщини.
У легковику знаходилося двоє жителів Донецької області – 46-річний чоловік та 63-річна жінка, вони загинули на місці пригоди.
Нині за фактом летальної ДТП проводиться перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.
У рамках досудового розслідування слідчі з’ясують усі обставини трагедії.
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