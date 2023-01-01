Українські захисники знищили за добу 480 загарбників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:



особового складу – близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,



танків – 3799 (+3) од,



бойових броньованих машин – 7442 (+7) од,



артилерійських систем – 3406 (+22) од,



РСЗВ – 572 (+2) од,



засобів ППО – 329 (+1) од,



літаків – 310 (+0) од,



гелікоптерів – 296 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),



крилатих ракет – 1025 (+10),



кораблів / катери – 18 (+0) од,



автомобільної техніки – 6172 (+11) од,



спеціальної техніки – 449 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу ЗСУ ліквідували 480 загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу – близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,танків – 3799 (+3) од,бойових броньованих машин – 7442 (+7) од,артилерійських систем – 3406 (+22) од,РСЗВ – 572 (+2) од,засобів ППО – 329 (+1) од,літаків – 310 (+0) од,гелікоптерів – 296 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),крилатих ракет – 1025 (+10),кораблів / катери – 18 (+0) од,автомобільної техніки – 6172 (+11) од,спеціальної техніки – 449 (+3).Дані уточнюються.

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