Українські захисники знищили за добу 480 загарбників
Сьогодні, 10:44
За минулу добу ЗСУ ліквідували 480 загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,
танків – 3799 (+3) од,
бойових броньованих машин – 7442 (+7) од,
артилерійських систем – 3406 (+22) од,
РСЗВ – 572 (+2) од,
засобів ППО – 329 (+1) од,
літаків – 310 (+0) од,
гелікоптерів – 296 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),
крилатих ракет – 1025 (+10),
кораблів / катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки – 6172 (+11) од,
спеціальної техніки – 449 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,
танків – 3799 (+3) од,
бойових броньованих машин – 7442 (+7) од,
артилерійських систем – 3406 (+22) од,
РСЗВ – 572 (+2) од,
засобів ППО – 329 (+1) од,
літаків – 310 (+0) од,
гелікоптерів – 296 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),
крилатих ракет – 1025 (+10),
кораблів / катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки – 6172 (+11) од,
спеціальної техніки – 449 (+3).
Дані уточнюються.
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