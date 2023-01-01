Українські захисники знищили за добу 480 загарбників

Українські захисники знищили за добу 480 загарбників
За минулу добу ЗСУ ліквідували 480 загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 206200 (+480) осіб ліквідовано,

танків – 3799 (+3) од,

бойових броньованих машин – 7442 (+7) од,

артилерійських систем – 3406 (+22) од,

РСЗВ – 572 (+2) од,

засобів ППО – 329 (+1) од,

літаків – 310 (+0) од,

гелікоптерів – 296 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),

крилатих ракет – 1025 (+10),

кораблів / катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки – 6172 (+11) од,

спеціальної техніки – 449 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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