На Волині з канави рятувальники витягнули корову

Минулої доби рятувальники 4 рази виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС знешкодили кубло шершнів, що оселилися в комині житлового будинку на вулиці Микулицькій у Луцьку й становили небезпеку для мешканців оселі. Крім того, у с. Острівок Володимирського району за допомогою автодрабини дісталися до собаки, що з невідомих причин опинився на дереві, й спустили його додолу.Також врятували ще одну тварину - з водопровідної канави в смт Іваничі за допомогою приватного автокрана й підручних засобів підійняли корову.