На Волині з канави рятувальники витягнули корову
Сьогодні, 11:38
Минулої доби рятувальники 4 рази виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС знешкодили кубло шершнів, що оселилися в комині житлового будинку на вулиці Микулицькій у Луцьку й становили небезпеку для мешканців оселі. Крім того, у с. Острівок Володимирського району за допомогою автодрабини дісталися до собаки, що з невідомих причин опинився на дереві, й спустили його додолу.
Також врятували ще одну тварину - з водопровідної канави в смт Іваничі за допомогою приватного автокрана й підручних засобів підійняли корову.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС знешкодили кубло шершнів, що оселилися в комині житлового будинку на вулиці Микулицькій у Луцьку й становили небезпеку для мешканців оселі. Крім того, у с. Острівок Володимирського району за допомогою автодрабини дісталися до собаки, що з невідомих причин опинився на дереві, й спустили його додолу.
Також врятували ще одну тварину - з водопровідної канави в смт Іваничі за допомогою приватного автокрана й підручних засобів підійняли корову.
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