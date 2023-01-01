На Волині з канави рятувальники витягнули корову

На Волині з канави рятувальники витягнули корову
Минулої доби рятувальники 4 рази виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Під час аварійно-рятувальних робіт працівники ДСНС знешкодили кубло шершнів, що оселилися в комині житлового будинку на вулиці Микулицькій у Луцьку й становили небезпеку для мешканців оселі. Крім того, у с. Острівок Володимирського району за допомогою автодрабини дісталися до собаки, що з невідомих причин опинився на дереві, й спустили його додолу.
На Волині з канави рятувальники витягнули корову

Також врятували ще одну тварину - з водопровідної канави в смт Іваничі за допомогою приватного автокрана й підручних засобів підійняли корову.
На Волині з канави рятувальники витягнули корову

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Теги: Волинь, рятувальники, корова
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