Курс валют у Луцьку 27 травня





Про це повідомляє



Євро купують за 41.50, а продають за – 40.64.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.94, а продають за 9,04.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 травня готівковий курс долара становить 37.40, продають його за 37.50.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.50, а продають за – 40.64.Щодо польського злотого, то його купують за 8.94, а продають за 9,04.

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