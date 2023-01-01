Курс валют у Луцьку 27 травня

Курс валют у Луцьку 27 травня
27 травня готівковий курс долара становить 37.40, продають його за 37.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.50, а продають за – 40.64.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.94, а продають за 9,04.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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