Чи працюватимуть цьогоріч на Волині стаціонарні дитячі табори
Сьогодні, 08:30
У Волинській області стаціонарні дитячі табори не працюватимуть через відсутність захисних укриттів та евакуаційного транспорту. А деякі з цих оздоровчих закладів знаходяться у прикордонній з Білоруссю зоні, тому цьогоріч на Волині вирішили не ризикувати.
Про це Конкуренту розповіла начальниця управління соціальних послуг департаменту соціального захисту населення ОДА Любов Яремчук.
За словами посадовиці, 22 травня відбулося онлайн-засідання міжвідомчої комісії з відпочинку та оздоровлення дітей, на якому прийняли рішення, що стаціонарні табори на території Волинської області відкриватися не будуть.
Це пов’язано насамперед з тим, що наші стаціонарні табори не мають укриттів, не мають евакуаційного транспорту, який за потреби міг би вивезти всіх дітей відразу.
«Три стаціонарні табори у нас розташовані у колишньому Шацькому районі. А це прикордоння Білорусі, яке теж має небезпеку. Діти в стаціонарні табори заїжджають або на 14 днів, або на 21 день. Це великий ризик, тому рішення прийнято табори стаціонарні не відкривати», – зазначила чиновниця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Конкуренту розповіла начальниця управління соціальних послуг департаменту соціального захисту населення ОДА Любов Яремчук.
За словами посадовиці, 22 травня відбулося онлайн-засідання міжвідомчої комісії з відпочинку та оздоровлення дітей, на якому прийняли рішення, що стаціонарні табори на території Волинської області відкриватися не будуть.
Це пов’язано насамперед з тим, що наші стаціонарні табори не мають укриттів, не мають евакуаційного транспорту, який за потреби міг би вивезти всіх дітей відразу.
«Три стаціонарні табори у нас розташовані у колишньому Шацькому районі. А це прикордоння Білорусі, яке теж має небезпеку. Діти в стаціонарні табори заїжджають або на 14 днів, або на 21 день. Це великий ризик, тому рішення прийнято табори стаціонарні не відкривати», – зазначила чиновниця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи працюватимуть цьогоріч на Волині стаціонарні дитячі табори
Сьогодні, 08:30
Медіа