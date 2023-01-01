Чи працюватимуть цьогоріч на Волині стаціонарні дитячі табори





Про це Любов Яремчук.



За словами посадовиці, 22 травня відбулося онлайн-засідання міжвідомчої комісії з відпочинку та оздоровлення дітей, на якому прийняли рішення, що стаціонарні табори на території Волинської області відкриватися не будуть.



Це пов’язано насамперед з тим, що наші стаціонарні табори не мають укриттів, не мають евакуаційного транспорту, який за потреби міг би вивезти всіх дітей відразу.



«Три стаціонарні табори у нас розташовані у колишньому Шацькому районі. А це прикордоння Білорусі, яке теж має небезпеку. Діти в стаціонарні табори заїжджають або на 14 днів, або на 21 день. Це великий ризик, тому рішення прийнято табори стаціонарні не відкривати», – зазначила чиновниця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській області стаціонарні дитячі табори не працюватимуть через відсутність захисних укриттів та евакуаційного транспорту. А деякі з цих оздоровчих закладів знаходяться у прикордонній з Білоруссю зоні, тому цьогоріч на Волині вирішили не ризикувати.Про це Конкуренту розповіла начальниця управління соціальних послуг департаменту соціального захисту населення ОДАЗа словами посадовиці, 22 травня відбулося онлайн-засідання міжвідомчої комісії з відпочинку та оздоровлення дітей, на якому прийняли рішення, що стаціонарні табори на території Волинської області відкриватися не будуть.Це пов’язано насамперед з тим, що наші стаціонарні табори не мають укриттів, не мають евакуаційного транспорту, який за потреби міг би вивезти всіх дітей відразу.«Три стаціонарні табори у нас розташовані у колишньому Шацькому районі. А це прикордоння Білорусі, яке теж має небезпеку. Діти в стаціонарні табори заїжджають або на 14 днів, або на 21 день. Це великий ризик, тому рішення прийнято табори стаціонарні не відкривати», – зазначила чиновниця.

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