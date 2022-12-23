У Луцьку судили пенсіонера з Німеччини, який збив жінку на переході

У Луцьку судили пенсіонера з Німеччини, який збив жінку на переході
В обласному центрі Волині оштрафували пенсіонера з Німеччини, який взимку за кермом Volkswagen збив жінку. Постраждала переходила дорогу на нерегульованому переході.

Вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, - пишуть Волинські новини.

ДТП трапилася 5 січня в післяобідню пору на вулиці Конякіна. Громадянин Німеччини Хінріх Б. рухався на Volkswagen Golf зі швидкістю двадцять кілометрів на годину в крайній правій смузі, попереду нього у лівій смузі їхало інше авто, яке зупинилося перед нерегульованим переходом. А ось водій Volkswagen відволікся та допустив наїзд на жінку 1976 року народження, яка переходила дорогу.

В результаті ДТП постраждала отримала перелом правої велико-гомілкової кістки, що відноситься до категорії тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.

Пенсіонер під час розгляду справи визнав свою вину, розкаявшись у вчиненому. Потерпіла, своєю чергою, просила призначити йому покарання згідно закону.

Суд, врахувавши обставини, призначив іноземцю 51 тисячу гривень штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки.

Окрім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої – стягнув з Моторного (транспортного) страхового бюро України 29 тисяч матеріальної шкоди та шість тисяч гривень моральної. А ось винуватець ДТП змушений буде заплатити потерпілій 50 тисяч гривень моральної шкоди, компенсувати понад 20 тисяч гривень витрат на правову допомогу та перекладача.

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Теги: ДТП, збив жінку, Луцьк, суд
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