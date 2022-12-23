У Луцьку судили пенсіонера з Німеччини, який збив жінку на переході





Вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, - пишуть



ДТП трапилася 5 січня в післяобідню пору на вулиці Конякіна. Громадянин Німеччини Хінріх Б. рухався на Volkswagen Golf зі швидкістю двадцять кілометрів на годину в крайній правій смузі, попереду нього у лівій смузі їхало інше авто, яке зупинилося перед нерегульованим переходом. А ось водій Volkswagen відволікся та допустив наїзд на жінку 1976 року народження, яка переходила дорогу.



В результаті ДТП постраждала отримала перелом правої велико-гомілкової кістки, що відноситься до категорії тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.



Пенсіонер під час розгляду справи визнав свою вину, розкаявшись у вчиненому. Потерпіла, своєю чергою, просила призначити йому покарання згідно закону.



Суд, врахувавши обставини, призначив іноземцю 51 тисячу гривень штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки.



Окрім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої – стягнув з Моторного (транспортного) страхового бюро України 29 тисяч матеріальної шкоди та шість тисяч гривень моральної. А ось винуватець ДТП змушений буде заплатити потерпілій 50 тисяч гривень моральної шкоди, компенсувати понад 20 тисяч гривень витрат на правову допомогу та перекладача.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині оштрафували пенсіонера з Німеччини, який взимку за кермом Volkswagen збив жінку. Постраждала переходила дорогу на нерегульованому переході.Вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, - пишуть Волинські новини ДТП трапилася 5 січня в післяобідню пору на вулиці Конякіна. Громадянин Німеччини. рухався на Volkswagen Golf зі швидкістю двадцять кілометрів на годину в крайній правій смузі, попереду нього у лівій смузі їхало інше авто, яке зупинилося перед нерегульованим переходом. А ось водій Volkswagen відволікся та допустив наїзд на жінку 1976 року народження, яка переходила дорогу.В результаті ДТП постраждала отримала перелом правої велико-гомілкової кістки, що відноситься до категорії тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості.Пенсіонер під час розгляду справи визнав свою вину, розкаявшись у вчиненому. Потерпіла, своєю чергою, просила призначити йому покарання згідно закону.Суд, врахувавши обставини, призначив іноземцю 51 тисячу гривень штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки.Окрім того, суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої – стягнув з Моторного (транспортного) страхового бюро України 29 тисяч матеріальної шкоди та шість тисяч гривень моральної. А ось винуватець ДТП змушений буде заплатити потерпілій 50 тисяч гривень моральної шкоди, компенсувати понад 20 тисяч гривень витрат на правову допомогу та перекладача.

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