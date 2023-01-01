У ліцеї на Волині відкрили пам’ятну дошку чотирьом загиблим Героям

У ліцеї на Волині відкрили пам’ятну дошку чотирьом загиблим Героям
26 травня у ліцеї села Суходоли Володимирської громади відкрили пам’ятну дошку на честь чотирьох загиблих Героїв, які там навчались.

Про це повідомили у навчальному закладі.

«Допоки ми живі – житиме пам’ять про наших героїв, які з меморіальної дошки пам’яті щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом учнів та працівників ліцею, нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній квітучій Україні. Схиляємо голови в пам’ять учнів нашої школи Шліхти Юрія, Романа Віталія, Юрчука Романа, Корнійчука Петра, які загинули на війні захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі», – йдеться у дописі.

У ліцеї на Волині відкрили пам’ятну дошку чотирьом загиблим Героям


У ліцеї на Волині відкрили пам’ятну дошку чотирьом загиблим Героям


У ліцеї на Волині відкрили пам’ятну дошку чотирьом загиблим Героям

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Теги: пам’ятна дошка, Волинь, війна, Росія, Україна
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