У ліцеї на Волині відкрили пам’ятну дошку чотирьом загиблим Героям
Сьогодні, 06:19
26 травня у ліцеї села Суходоли Володимирської громади відкрили пам’ятну дошку на честь чотирьох загиблих Героїв, які там навчались.
Про це повідомили у навчальному закладі.
«Допоки ми живі – житиме пам’ять про наших героїв, які з меморіальної дошки пам’яті щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом учнів та працівників ліцею, нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній квітучій Україні. Схиляємо голови в пам’ять учнів нашої школи Шліхти Юрія, Романа Віталія, Юрчука Романа, Корнійчука Петра, які загинули на війні захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили у навчальному закладі.
«Допоки ми живі – житиме пам’ять про наших героїв, які з меморіальної дошки пам’яті щодня зустрічатимуть і проводжатимуть поглядом учнів та працівників ліцею, нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили в мирній квітучій Україні. Схиляємо голови в пам’ять учнів нашої школи Шліхти Юрія, Романа Віталія, Юрчука Романа, Корнійчука Петра, які загинули на війні захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі», – йдеться у дописі.
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