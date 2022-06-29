Іспит на водійські права фіксуватимуть мінімум чотири відеокамери
Сьогодні, 03:15
У Міністерстві внутрішніх справ підготували план заходів, який передбачає низку нововведень при складанні іспитів на отримання посвідчення водія.
Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«Ми підготували план наших заходів аж до кінця 2023 року і достатньо планомірно йдемо у виконанні намічених дій. Що ми хочемо зробити? Що стосується водійських ліцензій – теоретична підготовка кожного водія може відбуватися не тільки в автошколах, а й самостійно, або з репетитором», - сказав він.
Тобто, уточнив глава МВС, особа потім приходить до сервісного центру і складає відповідний іспит. При цьому в класах заборонять перебувати стороннім особам.
Клименко нагадав, що наразі у міністерстві планують залишити 55 сервісних центрів замість 148: «Ми ці центри залишаємо таким чином, щоб, наприклад, в Одеській області і Рені, і Білгород-Дністровський, і Одеса, і Подільськ мали центри, щоб людям було дуже зручно добиратися. Але проконтролювати якість здачі екзамену, технічно оснастити ці центри – це проблема, з якою ми стикнулися сьогодні».
Глава МВС пояснив, що, зокрема, йдеться про застарілі та необладнані машини. «Ми вже на позаминулому тижні перший автомобіль обладнали відповідними камерами. Таких камер буде мінімум чотири в кожному автомобілі», - запевнив міністр.
Стосовно марок автомобілів, уточнив урядовець це будуть і Renault, і Hyundai. «Це не будуть застарілі марки, «Лад» точно не буде, радянського автопрому не буде. Машини до п'яти років випуску. Найголовніше, що ваші руки, ноги й обличчя, а також вашого інструктора буде видно. Камера встановлена зверху і вона повністю бачить, які педалі інструктор натискає, чи він перемикає акселератор, чи допомагає крутити руль», - зазначив Клименко.
При цьому фронтальна камера показуватиме весь шлях руху авто – як воно перелаштовується, паркується. «Також працює аудіозапис. Всі підказки інструктора будуть фіксуватися. Все відео й аудіо зберігатимуться у нас на сервері мінімум 30 днів. Це дозволить кожному, хто бажає скласти екзамен, поскаржитись на дії інструктора», - сказав міністр.
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Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«Ми підготували план наших заходів аж до кінця 2023 року і достатньо планомірно йдемо у виконанні намічених дій. Що ми хочемо зробити? Що стосується водійських ліцензій – теоретична підготовка кожного водія може відбуватися не тільки в автошколах, а й самостійно, або з репетитором», - сказав він.
Тобто, уточнив глава МВС, особа потім приходить до сервісного центру і складає відповідний іспит. При цьому в класах заборонять перебувати стороннім особам.
Клименко нагадав, що наразі у міністерстві планують залишити 55 сервісних центрів замість 148: «Ми ці центри залишаємо таким чином, щоб, наприклад, в Одеській області і Рені, і Білгород-Дністровський, і Одеса, і Подільськ мали центри, щоб людям було дуже зручно добиратися. Але проконтролювати якість здачі екзамену, технічно оснастити ці центри – це проблема, з якою ми стикнулися сьогодні».
Глава МВС пояснив, що, зокрема, йдеться про застарілі та необладнані машини. «Ми вже на позаминулому тижні перший автомобіль обладнали відповідними камерами. Таких камер буде мінімум чотири в кожному автомобілі», - запевнив міністр.
Стосовно марок автомобілів, уточнив урядовець це будуть і Renault, і Hyundai. «Це не будуть застарілі марки, «Лад» точно не буде, радянського автопрому не буде. Машини до п'яти років випуску. Найголовніше, що ваші руки, ноги й обличчя, а також вашого інструктора буде видно. Камера встановлена зверху і вона повністю бачить, які педалі інструктор натискає, чи він перемикає акселератор, чи допомагає крутити руль», - зазначив Клименко.
При цьому фронтальна камера показуватиме весь шлях руху авто – як воно перелаштовується, паркується. «Також працює аудіозапис. Всі підказки інструктора будуть фіксуватися. Все відео й аудіо зберігатимуться у нас на сервері мінімум 30 днів. Це дозволить кожному, хто бажає скласти екзамен, поскаржитись на дії інструктора», - сказав міністр.
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