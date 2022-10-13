Канада надасть Україні ракети ближнього радіуса дії AIM-9

Аніта Ананд оголосила, що країна безоплатно надасть Україні 43 ракети класу «повітря-повітря» ближнього радіуса дії AIM-9 із запасів Збройних сил Канади.



Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Канади, - пише



Крім того, Канада розширює свою присутність у Польщі в межах операції Unifier. П’ять додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) будуть направлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, які вже залучені в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу ЗСУ. Розширення медичної тренувальної місії подвоїть кількість потенційних українських випускників.



Unifier – це об'єднана цільова група Збройних Сил Канади – Україна, що направлена на реформування українських військових. Її започаткували у 2015 році. З того часу CAF навчили понад 36 тисяч українських військовослужбовців тактиці бою та передовим військовим навичкам, з них понад 2,4 тисячі пройшли підготовку.

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