27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 27 травня, у світі відзначають День захисту від Сонця, а віряни вшановують пам'ять святого Ісидора. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Сидор Огуречник, Сидор бокогрій.
27 травня іменини відзначають власники таких імен: Максим, Петро, Микита, Василь, Марія та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.
У цей день світ відзначає День сміливих рішень, День винаходу шпрот і Всесвітній день розсіяного склерозу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не можна лаятись та сваритись, а також бажати комусь зла.
• Не можна ходити босим по росі, а також виходити на вулицю до світанку.
• Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
• Не можна довго дивитись у дзеркало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
27 травня іменини відзначають власники таких імен: Максим, Петро, Микита, Василь, Марія та Іван. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела.
У цей день світ відзначає День сміливих рішень, День винаходу шпрот і Всесвітній день розсіяного склерозу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
• Не можна лаятись та сваритись, а також бажати комусь зла.
• Не можна ходити босим по росі, а також виходити на вулицю до світанку.
• Не можна зловживати спиртним та піддаватись шкідливим звичкам.
• Не можна довго дивитись у дзеркало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни у СІЗО стріляють у полонених українців, а потім змушують власноруч виколупувати з тіла кулі
Сьогодні, 01:09
27 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 26 травня
26 травень, 23:30
У Луцьку волонтери замість обстріляного авто купили для бійців на фронт новий позашляховик
26 травень, 22:50
Без батька залишилися троє донечок: завтра на Волинь привезуть Героя Миколу Гапонюка
26 травень, 22:20
Медіа