Прийшов час повертати своє: Залужний поширив молитву за визволення України із закликом приєднуватися до лав ЗСУ

Валерій Залужний поширив відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.



Цей ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці,



"На створення відеоролика авторів надихнула молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги", - зазначає автор допису.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУпоширив відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.Цей ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці, пише Залужний."На створення відеоролика авторів надихнула молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги", - зазначає автор допису.

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