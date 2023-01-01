Прийшов час повертати своє: Залужний поширив молитву за визволення України із закликом приєднуватися до лав ЗСУ

Прийшов час повертати своє: Залужний поширив молитву за визволення України із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поширив відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників.

Цей ролик створили на волонтерських засадах українські компанії та митці, пише Залужний.

"На створення відеоролика авторів надихнула молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. Але текст тут зовсім інший. Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги", - зазначає автор допису.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прийшов час повертати своє: Залужний поширив молитву за визволення України із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
Сьогодні, 14:54
Зеленський ввів санкції проти 220 російських та білоруських компаній
Сьогодні, 13:53
На облаштування укриттів у школах Волині виділять 47 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:26
На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди
Сьогодні, 11:55
На Волині з канави рятувальники витягнули корову
Сьогодні, 11:38
Схожі новини
Зеленський ввів санкції проти 220 російських та білоруських компаній Зеленський ввів санкції проти 220 російських та білоруських компаній
Сьогодні, 13:53
Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках, – Данілов Вагнерівці після Бахмута перегруповуються у трьох точках, – Данілов
Сьогодні, 10:49
Українські захисники знищили за добу 480 загарбників Українські захисники знищили за добу 480 загарбників
Сьогодні, 10:44
За добу росія завдала 20 ракетних і 69 авіударів по Україні, – Генштаб За добу росія завдала 20 ракетних і 69 авіударів по Україні, – Генштаб
Сьогодні, 09:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Прийшов час повертати своє: Залужний поширив молитву за визволення України із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
Сьогодні, 14:54
 0
Зеленський ввів санкції проти 220 російських та білоруських компаній
Сьогодні, 13:53
 0
На облаштування укриттів у школах Волині виділять 47 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:26
 0
На Волині горіли житловий будинок та господарські споруди
Сьогодні, 11:55
 0
На Волині з канави рятувальники витягнули корову
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8