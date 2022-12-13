«До 12 вибухів за ніч, це страшно». Переселенка з Харкова почала життя спочатку у Луцьку
Сьогодні, 19:05
Тетяні Лавриненко з Харкова почати життя спочатку без вибухів за вікном допоміг Луцьк і нове оточення.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Харків 24 лютого 2022 року з рідного улюбленого міста став для Тетяни Лавриненко місцем випробування та страху. Те, що пережила тоді родина, важко описати словами.
"Це дуже страшно. Стіни здригалися вночі і вдень. Ти не можеш ні спати, ні щось інше робити. На другий день війни мій чоловік пішов в ТРО, я залишилася з донькою і сестрою. Ще з собаками і котами. Там важко знаходитись, читаєш у телеграмі, що летить ракета, ти весь час чуєш вибухи і так 12 разів за ніч і це дуже важко», - каже жінка.
Не вагаючись, на початку березня родина збирає речі та виїжджає з міста. Більше доби їхали до Львова. Перше, що згадує Тетяна – довгий маршрут трамваєм по місту, аж поки їх не зустріли. Далі - дорога до Луцька.
«Я не зрозуміла, що буду тут жити. Я думала, що тут на два тижні і потім поїду додому. Але з кожним днем приходило усвідомлення, що це надовго. Перші два місяці були одні сльози», - додає переселенка.
Стрес, страх, постійне відчуття небезпеки і хвилювання, це те, що постійно було в душі і цей біль не вщухав.
«Це не можливо зрозуміти тим, хто там не був, тому що тебе нудить, у тебе все всередині скручується. Це напевно такий стрес. Ти робиш якісь прості дії: мозок каже взяти ручку, ти її береш, ти не можеш спланувати, мислити, ти просто виживаєш», - продовжує Тетяна Лавриненко.
Почати життя спочатку без вибухів за вікном допомагав Луцьк і нове оточення.
"По троху ми вибиралися з цього стану. Жили поруч з лісом, була весна, ми ходили до лісу і поступово почали розуміти, що нічого не вдієш, життя продовжується і треба жити", - додає героїня.
Тетяна Лавриненко, одна з тих, хто не опустив руки і намагається реалізувати себе у новому місті. І за допомогою небайдужих волинян їй це обов'язково вдасться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Харків 24 лютого 2022 року з рідного улюбленого міста став для Тетяни Лавриненко місцем випробування та страху. Те, що пережила тоді родина, важко описати словами.
"Це дуже страшно. Стіни здригалися вночі і вдень. Ти не можеш ні спати, ні щось інше робити. На другий день війни мій чоловік пішов в ТРО, я залишилася з донькою і сестрою. Ще з собаками і котами. Там важко знаходитись, читаєш у телеграмі, що летить ракета, ти весь час чуєш вибухи і так 12 разів за ніч і це дуже важко», - каже жінка.
Не вагаючись, на початку березня родина збирає речі та виїжджає з міста. Більше доби їхали до Львова. Перше, що згадує Тетяна – довгий маршрут трамваєм по місту, аж поки їх не зустріли. Далі - дорога до Луцька.
«Я не зрозуміла, що буду тут жити. Я думала, що тут на два тижні і потім поїду додому. Але з кожним днем приходило усвідомлення, що це надовго. Перші два місяці були одні сльози», - додає переселенка.
Стрес, страх, постійне відчуття небезпеки і хвилювання, це те, що постійно було в душі і цей біль не вщухав.
«Це не можливо зрозуміти тим, хто там не був, тому що тебе нудить, у тебе все всередині скручується. Це напевно такий стрес. Ти робиш якісь прості дії: мозок каже взяти ручку, ти її береш, ти не можеш спланувати, мислити, ти просто виживаєш», - продовжує Тетяна Лавриненко.
Почати життя спочатку без вибухів за вікном допомагав Луцьк і нове оточення.
"По троху ми вибиралися з цього стану. Жили поруч з лісом, була весна, ми ходили до лісу і поступово почали розуміти, що нічого не вдієш, життя продовжується і треба жити", - додає героїня.
Тетяна Лавриненко, одна з тих, хто не опустив руки і намагається реалізувати себе у новому місті. І за допомогою небайдужих волинян їй це обов'язково вдасться.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Білорусь почала отримувати російську ядерну зброю, — Лукашенко
Сьогодні, 19:30
«До 12 вибухів за ніч, це страшно». Переселенка з Харкова почала життя спочатку у Луцьку
Сьогодні, 19:05
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, — Генштаб
Сьогодні, 18:40
Двоє депутатів Луцької райради склали повноваження
Сьогодні, 18:27
Медіа