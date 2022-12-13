«До 12 вибухів за ніч, це страшно». Переселенка з Харкова почала життя спочатку у Луцьку

Тетяні Лавриненко з Харкова почати життя спочатку без вибухів за вікном допоміг Луцьк і нове оточення.



Про це йдеться у сюжеті



Харків 24 лютого 2022 року з рідного улюбленого міста став для Тетяни Лавриненко місцем випробування та страху. Те, що пережила тоді родина, важко описати словами.



"Це дуже страшно. Стіни здригалися вночі і вдень. Ти не можеш ні спати, ні щось інше робити. На другий день війни мій чоловік пішов в ТРО, я залишилася з донькою і сестрою. Ще з собаками і котами. Там важко знаходитись, читаєш у телеграмі, що летить ракета, ти весь час чуєш вибухи і так 12 разів за ніч і це дуже важко», - каже жінка.



Не вагаючись, на початку березня родина збирає речі та виїжджає з міста. Більше доби їхали до Львова. Перше, що згадує Тетяна – довгий маршрут трамваєм по місту, аж поки їх не зустріли. Далі - дорога до Луцька.



«Я не зрозуміла, що буду тут жити. Я думала, що тут на два тижні і потім поїду додому. Але з кожним днем приходило усвідомлення, що це надовго. Перші два місяці були одні сльози», - додає переселенка.



Стрес, страх, постійне відчуття небезпеки і хвилювання, це те, що постійно було в душі і цей біль не вщухав.



«Це не можливо зрозуміти тим, хто там не був, тому що тебе нудить, у тебе все всередині скручується. Це напевно такий стрес. Ти робиш якісь прості дії: мозок каже взяти ручку, ти її береш, ти не можеш спланувати, мислити, ти просто виживаєш», - продовжує Тетяна Лавриненко.



Почати життя спочатку без вибухів за вікном допомагав Луцьк і нове оточення.



"По троху ми вибиралися з цього стану. Жили поруч з лісом, була весна, ми ходили до лісу і поступово почали розуміти, що нічого не вдієш, життя продовжується і треба жити", - додає героїня.



Тетяна Лавриненко, одна з тих, хто не опустив руки і намагається реалізувати себе у новому місті. І за допомогою небайдужих волинян їй це обов'язково вдасться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Харкова почати життя спочатку без вибухів за вікном допоміг Луцьк і нове оточення.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Харків 24 лютого 2022 року з рідного улюбленого міста став для Тетяни Лавриненко місцем випробування та страху. Те, що пережила тоді родина, важко описати словами."Це дуже страшно. Стіни здригалися вночі і вдень. Ти не можеш ні спати, ні щось інше робити. На другий день війни мій чоловік пішов в ТРО, я залишилася з донькою і сестрою. Ще з собаками і котами. Там важко знаходитись, читаєш у телеграмі, що летить ракета, ти весь час чуєш вибухи і так 12 разів за ніч і це дуже важко», - каже жінка.Не вагаючись, на початку березня родина збирає речі та виїжджає з міста. Більше доби їхали до Львова. Перше, що згадує Тетяна – довгий маршрут трамваєм по місту, аж поки їх не зустріли. Далі - дорога до Луцька.«Я не зрозуміла, що буду тут жити. Я думала, що тут на два тижні і потім поїду додому. Але з кожним днем приходило усвідомлення, що це надовго. Перші два місяці були одні сльози», - додає переселенка.Стрес, страх, постійне відчуття небезпеки і хвилювання, це те, що постійно було в душі і цей біль не вщухав.«Це не можливо зрозуміти тим, хто там не був, тому що тебе нудить, у тебе все всередині скручується. Це напевно такий стрес. Ти робиш якісь прості дії: мозок каже взяти ручку, ти її береш, ти не можеш спланувати, мислити, ти просто виживаєш», - продовжує Тетяна Лавриненко.Почати життя спочатку без вибухів за вікном допомагав Луцьк і нове оточення."По троху ми вибиралися з цього стану. Жили поруч з лісом, була весна, ми ходили до лісу і поступово почали розуміти, що нічого не вдієш, життя продовжується і треба жити", - додає героїня.Тетяна Лавриненко, одна з тих, хто не опустив руки і намагається реалізувати себе у новому місті. І за допомогою небайдужих волинян їй це обов'язково вдасться.

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