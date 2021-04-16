Двоє депутатів Луцької райради склали повноваження

Двоє депутатів Луцької райради склали повноваження
У Луцькій районній раді депутатка від «Аграрної партії» Раїса Кучмук та «батьківщинівець» Микола Кравчук вирішили скласти мандати.

Про це стало відомо під час позачергової сесії Луцькради 14 червня.

Головуючий під час сесії Сергій Сівак повідомив, що надійшли дві заяви від депутатів про бажання скласти повноваження.

Зрештою, депутати проголосували за те, аби позбавити мандатів обох – і Раїсу Кучмук, і Миколу Кравчука.

Нагадаємо, Олександра Омельчука, який втік за кордон, звільнили з посади голови Луцької райради.

Обрали нового голову Луцької районної ради. Ним став депутат цієї ради від партії «За майбутнє» Олександр Гурський, староста Прилуцького старостинського округу Луцької громади.

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Теги: Луцька райрада, склали мандати, сесія
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