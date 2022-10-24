11-річний хлопчик, якого на Волині збив підліток на скутері, досі у реанімації

11-річний хлопчик, якого на Волині збив підліток на скутері, досі у реанімації
Стан 11-річного хлопчика, якого 26 травня збив 13-річний скутерист, досі стабільно важкий.

Медичний директор з хірургічної роботи КП «Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Ігор Дородних у коментарі ВСН повідомив, що дитина нині досі перебуває у реанімації та ніяких прогнозів давати не можна.

«Хлопчик у важкому стані, робимо все від нас залежне, аби дитина видужала», - каже медик.

Нагадаємо, аварія сталася 26 травня у селі Гірники Ратнівської громади Ковельського району. 13-річний підліток, керуючи мотоциклом «Шарк», не впорався з керуванням та наїхав на 11-річного велосипедиста, що рухався у попутному напрямку. Потерпілого госпіталізували до відділення реанімації.

Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом).

Також призначили ряд необхідних експертиз для з’ясування усіх обставин. Триває розслідування.

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Теги: реанімація, збив дитину, Волинь
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