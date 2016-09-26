Дитина у реанімації в тяжкому стані: на Волині 13-річний скутерист збив 11-річного велосипедиста
Сьогодні, 12:40
У селі Гірники Ратнівської громади Ковельського району 13-річний скутерист збив 11-річного велосипедиста.
Аварія сталася близько 15:00, 26 травня, біля озера Радожичі, - пише Район.Ратне.
Як повідомила виданню речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, 13-річний підліток, керуючи мотоциклом «Шарк», не впорався з керуванням та наїхав на 11-річного велосипедиста, що рухався у попутному напрямку.
Внаслідок аварії 11-річний велосипедист травмувався, його госпіталізували до відділення реанімації. Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом).
Також призначили ряд необхідних експертиз для з’ясування усіх обставин. Триває розслідування.
Потерпілий наразі перебуває в комі у відділенні реанімації в Луцьку. Стан тяжкий.
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Аварія сталася близько 15:00, 26 травня, біля озера Радожичі, - пише Район.Ратне.
Як повідомила виданню речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, 13-річний підліток, керуючи мотоциклом «Шарк», не впорався з керуванням та наїхав на 11-річного велосипедиста, що рухався у попутному напрямку.
Внаслідок аварії 11-річний велосипедист травмувався, його госпіталізували до відділення реанімації. Наразі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом).
Також призначили ряд необхідних експертиз для з’ясування усіх обставин. Триває розслідування.
Потерпілий наразі перебуває в комі у відділенні реанімації в Луцьку. Стан тяжкий.
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