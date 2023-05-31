Росіяни підірвали дорогу на стику кордону України з рф та Білоруссю
Сьогодні, 12:18
Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордону України з росією та Білоруссю.
Про це пише Українська правда з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.
Росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та росії.
Речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що це сталося напередодні - 30 травня. Українські прикордонники зафіксували вибух в обідній час.
"Вчора на Чернігівщині прикордонні наряди Держприкордонслужби в обідній час зафіксували вибух, який пролунав на напрямку стику трьох країн. В подальшому було встановлено, що російські окупанти здійснили підрив дороги сполученням Чернігів-Брянськ.
Як бачимо від "Київ за три дні" вони почали підривати дороги, певно побоючись, що Україна піде у наступ на обласний центр. Але Україна не агресор. Як я вже наголошував, наша держава виключно обороняється і Брянськ нам не треба. Однак нам треба падіння центру прийняття рішення, де було ухвалено розв’язати війну проти Україну, тож хай краще підірвуть його", - сказав Демченко.
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Про це пише Українська правда з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.
Росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та росії.
Речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що це сталося напередодні - 30 травня. Українські прикордонники зафіксували вибух в обідній час.
"Вчора на Чернігівщині прикордонні наряди Держприкордонслужби в обідній час зафіксували вибух, який пролунав на напрямку стику трьох країн. В подальшому було встановлено, що російські окупанти здійснили підрив дороги сполученням Чернігів-Брянськ.
Як бачимо від "Київ за три дні" вони почали підривати дороги, певно побоючись, що Україна піде у наступ на обласний центр. Але Україна не агресор. Як я вже наголошував, наша держава виключно обороняється і Брянськ нам не треба. Однак нам треба падіння центру прийняття рішення, де було ухвалено розв’язати війну проти Україну, тож хай краще підірвуть його", - сказав Демченко.
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