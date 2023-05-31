Росіяни підірвали дорогу на стику кордону України з рф та Білоруссю

Росіяни підірвали дорогу на стику кордону України з рф та Білоруссю
Росіяни підірвали дорогу в Чернігівській області на стику кордону України з росією та Білоруссю.

Про це пише Українська правда з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

Росіяни підірвали дорогу у Чернігівській області на стику кордонів України, Білорусі та росії.

Речник ДПСУ Андрій Демченко уточнив, що це сталося напередодні - 30 травня. Українські прикордонники зафіксували вибух в обідній час.

"Вчора на Чернігівщині прикордонні наряди Держприкордонслужби в обідній час зафіксували вибух, який пролунав на напрямку стику трьох країн. В подальшому було встановлено, що російські окупанти здійснили підрив дороги сполученням Чернігів-Брянськ.

Як бачимо від "Київ за три дні" вони почали підривати дороги, певно побоючись, що Україна піде у наступ на обласний центр. Але Україна не агресор. Як я вже наголошував, наша держава виключно обороняється і Брянськ нам не треба. Однак нам треба падіння центру прийняття рішення, де було ухвалено розв’язати війну проти Україну, тож хай краще підірвуть його", - сказав Демченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, дороги, кордон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитина у реанімації в тяжкому стані: на Волині 13-річний скутерист збив 11-річного велосипедиста
Сьогодні, 12:40
Біля Луцька хочуть збудувати новий храм
Сьогодні, 12:30
Росіяни підірвали дорогу на стику кордону України з рф та Білоруссю
Сьогодні, 12:18
У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу
Сьогодні, 11:40
Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання: готують законопроект Чоловіків, які незаконно виїхали з України, після повернення чекає покарання: готують законопроект
25 травень, 10:30
Росія й далі перекидає з Білорусі підрозділи для участі у бойових діях в Україні Росія й далі перекидає з Білорусі підрозділи для участі у бойових діях в Україні
07 березень, 16:46
У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами У Раді пропонують відкрити кордони для чоловіків, але з умовами
06 березень, 16:25
Мобілізація в Україні: що чекає на чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном Мобілізація в Україні: що чекає на чоловіків призовного віку, які залишилися за кордоном
28 лютий, 09:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Від побоїв харкала кров’ю. Могла б не вижити». Історії з луцького притулку для постраждалих від насильства
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку вулицю Можайського перейменували на честь космонавта Леоніда Каденюка
Сьогодні, 13:00
 0
«Волиньгаз»: «Плата за розподіл газу залишається без змін»
Сьогодні, 12:56
 0
Дитина у реанімації в тяжкому стані: на Волині 13-річний скутерист збив 11-річного велосипедиста
Сьогодні, 12:40
 0
Біля Луцька хочуть збудувати новий храм
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8