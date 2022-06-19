Біля Луцька хочуть збудувати новий храм

Біля Луцька хочуть збудувати новий храм
У Луцькій міській раді на прохання Митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Зінкевича) дозволили розробити проєкт детального плану території у селі Зміїнець для будівництва там храму.

Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцькради, - пише Конкурент.

Зараз на цій ділянці знаходиться громадська споруда, а за усіма нормами, щоб побудувати там храм спочатку потрібно затвердити проєкт детального плану території. Тому Митрополит і звернувся до депутатів за відповідним дозволом, щоб такий план розробити.

«Прийняття рішення дозволить уточнити положення Генерального плану села Зміїнець та впорядкувати забудову району в межах вулиць Шкільної, Поліської, Княгининівська та Нижній проїзд с. Зміїнець Луцької міської територіальної громади», - йдеться у пояснювальній записці.

Після того, як проєкт буде його винесуть на обговорення громадськості, на розгляд міської ради та виконавчого комітету.

Топозйомка території під забудову храму

Біля Луцька хочуть збудувати новий храм

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Теги: новий храм, Зміїнець
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