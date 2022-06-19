Біля Луцька хочуть збудувати новий храм

Михаїла (Зінкевича) дозволили розробити проєкт детального плану території у селі Зміїнець для будівництва там храму.



Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцькради, - пише



Зараз на цій ділянці знаходиться громадська споруда, а за усіма нормами, щоб побудувати там храм спочатку потрібно затвердити проєкт детального плану території. Тому Митрополит і звернувся до депутатів за відповідним дозволом, щоб такий план розробити.



«Прийняття рішення дозволить уточнити положення Генерального плану села Зміїнець та впорядкувати забудову району в межах вулиць Шкільної, Поліської, Княгининівська та Нижній проїзд с. Зміїнець Луцької міської територіальної громади», - йдеться у пояснювальній записці.



Після того, як проєкт буде його винесуть на обговорення громадськості, на розгляд міської ради та виконавчого комітету.



Топозйомка території під забудову храму





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міській раді на прохання Митрополита Луцького і Волинського(Зінкевича) дозволили розробити проєкт детального плану території у селі Зміїнець для будівництва там храму.Відповідне рішення ухвалили під час сесії Луцькради, - пише Конкурент. Зараз на цій ділянці знаходиться громадська споруда, а за усіма нормами, щоб побудувати там храм спочатку потрібно затвердити проєкт детального плану території. Тому Митрополит і звернувся до депутатів за відповідним дозволом, щоб такий план розробити.«Прийняття рішення дозволить уточнити положення Генерального плану села Зміїнець та впорядкувати забудову району в межах вулиць Шкільної, Поліської, Княгининівська та Нижній проїзд с. Зміїнець Луцької міської територіальної громади», - йдеться у пояснювальній записці.Після того, як проєкт буде його винесуть на обговорення громадськості, на розгляд міської ради та виконавчого комітету.

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