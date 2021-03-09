«Волиньгаз»: «Плата за розподіл газу залишається без змін»





Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».



Хто не встиг розраховуватись за доставку газу АТ «Волиньгаз» просить зробити це для енергетичної безпеки регіону та безперебійного розподілу газу.



Плата за послуги здійснюється щомісячно, рівними платежами впродовж року.



Обирайте зручний спосіб оплати без черг:



• Особистий кабінет на сайті 104.ua

• Чат-бот «7104ua» у Viber :

• Чат-бот «7104ua» в Telegram

• Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k

• Систему інтернет-платежів Portmone.com

• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua

• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)

• Будь-яке відділення «Укрпошти»

• Відділення будь-якого банку

• Термінали самообслуговування.



Обов’язково у призначенні платежу вказуйте 10-значний номер вашого особового рахунка АТ «Волиньгаз», що починається на 0200xxxxxx та звіряйте правильність реквізитів:



Код ЄДРПОУ 03339459

IBAN: UA743033980000026032301047000 в АТ «Ощадбанк»



Газовики дякують кожному споживачу за вчасну оплату послуги розподілу газу! Тож щиро дякуємо усім споживачам, які в такий непростий час знаходять можливість здійснювати оплату за послугу з розподілу газу вчасно, адже це вагома підтримка підприємства критичної інфраструктури.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кошти, які споживачі природного газу сплачують за доставку газу на Волині, підприємство спрямовує на обслуговування, ремонт та модернізацію газопроводів, заміну застарілого обладнання, повірку, ремонт та заміну газових лічильників. А також діяльність аварійно-диспетчерської служби та інших служб, які забезпечують стабільну та безперебійну доставку газу до кожного споживача.Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».Хто не встиг розраховуватись за доставку газу АТ «Волиньгаз» просить зробити це для енергетичної безпеки регіону та безперебійного розподілу газу.Плата за послуги здійснюється щомісячно, рівними платежами впродовж року.Обирайте зручний спосіб оплати без черг:• Особистий кабінет на сайті 104.ua https://cutt.ly/dMrix5r • Чат-бот «7104ua» у Viber : https://bit.ly/3Iz67rW • Чат-бот «7104ua» в Telegram https://t.me/ua7104_bot • Мобільний додаток 104.ua: https://bit.ly/3W1gp7k• Систему інтернет-платежів Portmone.com• Сервіс онлайн-платежів iPay.ua• Інтернет-послуги (оплата з карти будь-якого банку)• Будь-яке відділення «Укрпошти»• Відділення будь-якого банку• Термінали самообслуговування.Обов’язково у призначенні платежу вказуйте 10-значний номер вашого особового рахунка АТ «Волиньгаз», що починається на 0200xxxxxx та звіряйте правильність реквізитів:Код ЄДРПОУ 03339459IBAN: UA743033980000026032301047000 в АТ «Ощадбанк»Газовики дякують кожному споживачу за вчасну оплату послуги розподілу газу! Тож щиро дякуємо усім споживачам, які в такий непростий час знаходять можливість здійснювати оплату за послугу з розподілу газу вчасно, адже це вагома підтримка підприємства критичної інфраструктури.

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