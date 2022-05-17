У Луцьку і на околицях міста розвели стихійні сміттєзвалища. ФОТО
Сьогодні, 13:30
На території Луцької і Підгайцівської територіальних громад розвели стрихійні сміттєзвалища.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.
Так, держекоінспектори з охорони навколишнього природного середовища провели природоохоронний захід щодо виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території Луцької і Підгайцівської територіальних громад.
«Під час рейду виявили засмічення територій в районі Картонно-паперового комбінату та гаражного кооперативу. За результатами заходу до Луцької міської ради та Підгайцівської сільської ради будуть скеровані листи-вимоги щодо ліквідації вищевказаних сміттєзвалищ», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.
Так, держекоінспектори з охорони навколишнього природного середовища провели природоохоронний захід щодо виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території Луцької і Підгайцівської територіальних громад.
«Під час рейду виявили засмічення територій в районі Картонно-паперового комбінату та гаражного кооперативу. За результатами заходу до Луцької міської ради та Підгайцівської сільської ради будуть скеровані листи-вимоги щодо ліквідації вищевказаних сміттєзвалищ», – йдеться у дописі.
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