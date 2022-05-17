У Луцьку і на околицях міста розвели стихійні сміттєзвалища. ФОТО





Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.



Так, держекоінспектори з охорони навколишнього природного середовища провели природоохоронний захід щодо виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території Луцької і Підгайцівської територіальних громад.



«Під час рейду виявили засмічення територій в районі Картонно-паперового комбінату та гаражного кооперативу. За результатами заходу до Луцької міської ради та Підгайцівської сільської ради будуть скеровані листи-вимоги щодо ліквідації вищевказаних сміттєзвалищ», – йдеться у дописі.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Луцької і Підгайцівської територіальних громад розвели стрихійні сміттєзвалища.Про це повідомили у Державній екологічній інспекції у Волинській області.Так, держекоінспектори з охорони навколишнього природного середовища провели природоохоронний захід щодо виявлення та ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території Луцької і Підгайцівської територіальних громад.«Під час рейду виявили засмічення територій в районі Картонно-паперового комбінату та гаражного кооперативу. За результатами заходу до Луцької міської ради та Підгайцівської сільської ради будуть скеровані листи-вимоги щодо ліквідації вищевказаних сміттєзвалищ», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію