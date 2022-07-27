У Луцьку вулицю Можайського перейменували на честь космонавта Леоніда Каденюка
Сьогодні, 13:00
У Луцьку буде вулиця космонавта Леоніда Каденюка.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 31 травня, депутати під час пленарного засідання 45-ї сесії Луцької міської ради.
Отож, з 1 липня 2023 року вулиця Можайського називатиметься вулицею космонавта Леоніда Каденюка. Буде змінена і нумерація об’єктів нерухомого майна згідно з додатком.
У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці.
Довідково: Леоні́д Костянти́нович Каденю́к — український льотчик-випробувач 1-го класу, політичний діяч, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України, народний депутат України 4-го скликання, Народний Посол України, Герой України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, кавалер ордена «За мужність».
Після 2006-го працював у Комісії з питань космічної діяльності та був радником голови Кабміну з питань авіації та космонавтики. Написав п’ять наукових праць.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 31 травня, депутати під час пленарного засідання 45-ї сесії Луцької міської ради.
Отож, з 1 липня 2023 року вулиця Можайського називатиметься вулицею космонавта Леоніда Каденюка. Буде змінена і нумерація об’єктів нерухомого майна згідно з додатком.
У визначені терміни працівники департаменту житлово-комунального господарства мають забезпечити виготовлення та розміщення відповідних інформаційних стендів, вказівників із новою назвою вулиці.
Довідково: Леоні́д Костянти́нович Каденю́к — український льотчик-випробувач 1-го класу, політичний діяч, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України, народний депутат України 4-го скликання, Народний Посол України, Герой України, кавалер ордена «За заслуги» III ступеня, кавалер ордена «За мужність».
Після 2006-го працював у Комісії з питань космічної діяльності та був радником голови Кабміну з питань авіації та космонавтики. Написав п’ять наукових праць.
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