У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу

У Луцькому районі 30 травня влаштують благодійний аукціон врятованих ікон з Донбасу.Про це повідомили у Волинській єпархії православної церкви України.Так, Свято-Юріївська церква с. Кульчин Ківерецького деканату (Луцький район) пропонує придбати образи, виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ.На аукціон, що відбудеться 30 травня – 3 червня на фейсбук-сторінці парафії, виставлять ікони з міста Авдіївка Донецької області. Ці ще не освячені образи, вишивані дітьми, вдалося врятувати нашим військовослужбовцям і перевезти на Волинь.«Доброчинна акція проводиться з благословіння митрополита Луцького і ВолинськогоСуму пожертви, яку бажаєте дати за вподобаний твір, можна робити під кожною із фотографій або в приватні повідомлення парафіяльної фейсбук-сторінки до 20.00 3 червня. Власники ікон зможуть одержати їх на Трійцю, 4 червня, у храмі Юрія Переможця с. Кульчин. Його настоятель священниктоді ж освятить ці реліквії», – йдеться у повідомленні.