У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу

У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу
У Луцькому районі 30 травня влаштують благодійний аукціон врятованих ікон з Донбасу.

Про це повідомили у Волинській єпархії православної церкви України.

Так, Свято-Юріївська церква с. Кульчин Ківерецького деканату (Луцький район) пропонує придбати образи, виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ.

На аукціон, що відбудеться 30 травня – 3 червня на фейсбук-сторінці парафії, виставлять ікони з міста Авдіївка Донецької області. Ці ще не освячені образи, вишивані дітьми, вдалося врятувати нашим військовослужбовцям і перевезти на Волинь.

«Доброчинна акція проводиться з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Суму пожертви, яку бажаєте дати за вподобаний твір, можна робити під кожною із фотографій або в приватні повідомлення парафіяльної фейсбук-сторінки до 20.00 3 червня. Власники ікон зможуть одержати їх на Трійцю, 4 червня, у храмі Юрія Переможця с. Кульчин. Його настоятель священник Роман Вонсіцький тоді ж освятить ці реліквії», – йдеться у повідомленні.

У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу


У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу


У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу


У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу


У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: аукціон, ікони, Донбас, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу
Сьогодні, 11:40
Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У волинянина знайшли 12 кілограмів бурштину, який він незаконно зберігав вдома
Сьогодні, 11:20
На Волинь везуть загиблого 19-річного Героя Артема Унгур'яна, який родом з Херсонщини
Сьогодні, 11:10
Волинські тероборонівці підбили ще один російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Через мороз та похолодання темпи наступу ЗСУ зростуть, – ISW Через мороз та похолодання темпи наступу ЗСУ зростуть, – ISW
04 грудень, 2022, 15:09
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
21 червень, 2022, 09:30
На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак і знищили 30 окупантів На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак і знищили 30 окупантів
11 червень, 2022, 03:27
Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі Зеленський заявив про жорстокі бої на Донбасі
11 червень, 2022, 01:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу
Сьогодні, 11:40
 0
Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
У волинянина знайшли 12 кілограмів бурштину, який він незаконно зберігав вдома
Сьогодні, 11:20
 0
На Волинь везуть загиблого 19-річного Героя Артема Унгур'яна, який родом з Херсонщини
Сьогодні, 11:10
 0
Волинські тероборонівці підбили ще один російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8