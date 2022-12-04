У церкві в Луцькому районі проведуть аукціон врятованих військовими ікон з Донбасу
Сьогодні, 11:40
У Луцькому районі 30 травня влаштують благодійний аукціон врятованих ікон з Донбасу.
Про це повідомили у Волинській єпархії православної церкви України.
Так, Свято-Юріївська церква с. Кульчин Ківерецького деканату (Луцький район) пропонує придбати образи, виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ.
На аукціон, що відбудеться 30 травня – 3 червня на фейсбук-сторінці парафії, виставлять ікони з міста Авдіївка Донецької області. Ці ще не освячені образи, вишивані дітьми, вдалося врятувати нашим військовослужбовцям і перевезти на Волинь.
«Доброчинна акція проводиться з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Суму пожертви, яку бажаєте дати за вподобаний твір, можна робити під кожною із фотографій або в приватні повідомлення парафіяльної фейсбук-сторінки до 20.00 3 червня. Власники ікон зможуть одержати їх на Трійцю, 4 червня, у храмі Юрія Переможця с. Кульчин. Його настоятель священник Роман Вонсіцький тоді ж освятить ці реліквії», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Волинській єпархії православної церкви України.
Так, Свято-Юріївська церква с. Кульчин Ківерецького деканату (Луцький район) пропонує придбати образи, виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ.
На аукціон, що відбудеться 30 травня – 3 червня на фейсбук-сторінці парафії, виставлять ікони з міста Авдіївка Донецької області. Ці ще не освячені образи, вишивані дітьми, вдалося врятувати нашим військовослужбовцям і перевезти на Волинь.
«Доброчинна акція проводиться з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Суму пожертви, яку бажаєте дати за вподобаний твір, можна робити під кожною із фотографій або в приватні повідомлення парафіяльної фейсбук-сторінки до 20.00 3 червня. Власники ікон зможуть одержати їх на Трійцю, 4 червня, у храмі Юрія Переможця с. Кульчин. Його настоятель священник Роман Вонсіцький тоді ж освятить ці реліквії», – йдеться у повідомленні.
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