Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Патрульні склали адміністративний матеріал на водія, який скоїв ДТП у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 30 травня, близько 21-ї години на вулиці Селищній керманич автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі легковику Corolla, що рухався прямо.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Вчора, 30 травня, близько 21-ї години на вулиці Селищній керманич автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі легковику Corolla, що рухався прямо.
На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 11:30
На Волинь везуть загиблого 19-річного Героя Артема Унгур'яна, який родом з Херсонщини
Сьогодні, 11:10
Волинські тероборонівці підбили ще один російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
Медіа