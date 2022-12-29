Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО

Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО
Патрульні склали адміністративний матеріал на водія, який скоїв ДТП у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 30 травня, близько 21-ї години на вулиці Селищній керманич автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі легковику Corolla, що рухався прямо.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО

На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк, патрульні
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