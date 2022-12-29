Аварія у Луцьку: зіткнулись два автомобілі. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Вчора, 30 травня, близько 21-ї години на вулиці Селищній керманич автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі легковику Corolla, що рухався прямо.



На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульні склали адміністративний матеріал на водія, який скоїв ДТП у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 30 травня, близько 21-ї години на вулиці Селищній керманич автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі легковику Corolla, що рухався прямо.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На порушника правил дорожнього руху поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до механічних пошкоджень транспортних засобів) КУпАП.

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