На Волинь везуть загиблого 19-річного Героя Артема Унгур'яна, який родом з Херсонщини

Артема Унгур'яна.



Герой назавжди повернеться на Волинь у середу, 31 травня. Про це Олександр Гаврилюк.



Артем Унгур'ян - юний патріот з Херсонщини, у свої 19 років став на захист рідної землі.



Героя зустрічатимуть об 11:00 годині на межі громади у селі Граддя. Жителів сіл Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, маневичан просять з пошаною зустріти Героя.



Маршрут по Маневичах: проспект Волі, вул. Незалежності до храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, де відбудеться відспівування солдата.



Нагадаємо,



В злагоді та мирі проживали в теплому херсонському краї. Та прийшли рускі «визволителі» і вигнали з рідного дому велику дружну сім’ю. Не пошкодували ні малолітніх, ні бабусю.



Після довгих поневірянь зупинилися в нашому поліському селищі.



Артем не міг змиритися, що окупанти прийшли на нашу землю. З переконанням визволити рідний край, повернути отчий дім, у грудні добровольцем став на захист рідної Вітчизни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицьку громаду Камінь-Каширського району привезуть 19-річного ГерояГерой назавжди повернеться на Волинь у середу, 31 травня. Про це повідомив Маневицький селищний головаАртем Унгур'ян - юний патріот з Херсонщини, у свої 19 років став на захист рідної землі.Героя зустрічатимуть об 11:00 годині на межі громади у селі Граддя. Жителів сіл Граддя, Довжиця, Велика Яблунька, Оконськ, маневичан просять з пошаною зустріти Героя.Маршрут по Маневичах: проспект Волі, вул. Незалежності до храму Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, де відбудеться відспівування солдата.Нагадаємо, родина, в якій зростав хлопець, багатодітна. Патріна Володимирівна, крім власних дітей, опікувалась ще й племінниками. Її любові і тепла вистачало на всіх.В злагоді та мирі проживали в теплому херсонському краї. Та прийшли рускі «визволителі» і вигнали з рідного дому велику дружну сім’ю. Не пошкодували ні малолітніх, ні бабусю.Після довгих поневірянь зупинилися в нашому поліському селищі.Артем не міг змиритися, що окупанти прийшли на нашу землю. З переконанням визволити рідний край, повернути отчий дім, у грудні добровольцем став на захист рідної Вітчизни.

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