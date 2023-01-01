Волинські тероборонівці підбили ще один російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
Підрозділи Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної події "Захід" "мінуснули" ще один російський танк.
Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.
"Аеророзвідники вистежили ворожу бронетехніку й оперативно передали точні координати артилеристам. Влучний постріл зі 155 мм гаубиці MH70 - і маємо гучну та красиву бавовну!" - йдеться в повідомленні.
Бійці нагадують, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід".
Нагадаємо, що тероборонівці з Волині отримали бойові нагороди на Сході України.
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Про це повідомляють у 100 окремій бригаді територіальної оборони Волині.
"Аеророзвідники вистежили ворожу бронетехніку й оперативно передали точні координати артилеристам. Влучний постріл зі 155 мм гаубиці MH70 - і маємо гучну та красиву бавовну!" - йдеться в повідомленні.
Бійці нагадують, що це вже далеко не перша одиниця російської бронетехніки, знищена підрозділами Волинської бригади тероборони спільно з підрозділами зведеного батальйону Національної поліції "Захід".
Нагадаємо, що тероборонівці з Волині отримали бойові нагороди на Сході України.
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