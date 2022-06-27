Поблизу Ковеля вантажівка збила велосипедиста: постраждалий у лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



46-річний житель Ковельського району керуючи вантажівкою Volvo, здійснив наїзд на велосипедиста, 33-річного місцевого жителя.



Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.



Транспортний засіб поліцейські вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася учора, 30 травня, на автодорозі сполученням Київ – Ковель – Ягодин у селі Воля Ковельська.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.46-річний житель Ковельського району керуючи вантажівкою Volvo, здійснив наїзд на велосипедиста, 33-річного місцевого жителя.Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.Транспортний засіб поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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