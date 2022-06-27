Поблизу Ковеля вантажівка збила велосипедиста: постраждалий у лікарні

Поблизу Ковеля вантажівка збила велосипедиста: постраждалий у лікарні
Автопригода трапилася учора, 30 травня, на автодорозі сполученням Київ – Ковель – Ягодин у селі Воля Ковельська.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

46-річний житель Ковельського району керуючи вантажівкою Volvo, здійснив наїзд на велосипедиста, 33-річного місцевого жителя.

Постраждалого з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення реанімації.

Транспортний засіб поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Поблизу Ковеля вантажівка збила велосипедиста: постраждалий у лікарні

Досудове розслідування триває.
Поблизу Ковеля вантажівка збила велосипедиста: постраждалий у лікарні

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Теги: Ковель, ДТП, вантажівка, велосипедист
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