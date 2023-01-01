Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Дмитра Софронова

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Дмитра Софронова
Сьогодні, 31 травня, у Голобській громаді зустрінуть загиблого Героя Дмитра Софронова.

Про це повідомили у громаді.

"Сьогодні в Старий Мосир прибуде захисник України Дмитро Софронов. Кортеж з тілом Героя ми зустрічатимемо в Голобах на вулицях Ковельській, Незалежності, Романа Антонюка, в Дарівці, Новому Мосирі. Громадяни, які планують узяти участь у чині поховання на кладовищі можуть під’їхати автобусом, який рушатиме від селищної ради, зупинятиметься біля Будинку мистецтв і повороту до ліцею. Будьмо готові гідно зустріти й провести в останню дорогу нашого земляка. Ми чекаємо його після 12 години", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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