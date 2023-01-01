Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Дмитра Софронова
Сьогодні, 10:40
Сьогодні, 31 травня, у Голобській громаді зустрінуть загиблого Героя Дмитра Софронова.
Про це повідомили у громаді.
"Сьогодні в Старий Мосир прибуде захисник України Дмитро Софронов. Кортеж з тілом Героя ми зустрічатимемо в Голобах на вулицях Ковельській, Незалежності, Романа Антонюка, в Дарівці, Новому Мосирі. Громадяни, які планують узяти участь у чині поховання на кладовищі можуть під’їхати автобусом, який рушатиме від селищної ради, зупинятиметься біля Будинку мистецтв і повороту до ліцею. Будьмо готові гідно зустріти й провести в останню дорогу нашого земляка. Ми чекаємо його після 12 години", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
"Сьогодні в Старий Мосир прибуде захисник України Дмитро Софронов. Кортеж з тілом Героя ми зустрічатимемо в Голобах на вулицях Ковельській, Незалежності, Романа Антонюка, в Дарівці, Новому Мосирі. Громадяни, які планують узяти участь у чині поховання на кладовищі можуть під’їхати автобусом, який рушатиме від селищної ради, зупинятиметься біля Будинку мистецтв і повороту до ліцею. Будьмо готові гідно зустріти й провести в останню дорогу нашого земляка. Ми чекаємо його після 12 години", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волинь везуть загиблого 19-річного Героя Артема Унгур'яна, який родом з Херсонщини
Сьогодні, 11:10
Волинські тероборонівці підбили ще один російський танк. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Дмитра Софронова
Сьогодні, 10:40
Як волинянам дослідити свій родовід: поради працівників архіву
Сьогодні, 10:14
Медіа