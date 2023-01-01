Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого Героя Дмитра Софронова

Дмитра Софронова.



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"Сьогодні в Старий Мосир прибуде захисник України



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 31 травня, у Голобській громаді зустрінуть загиблого ГерояПро це повідомили у громаді."Сьогодні в Старий Мосир прибуде захисник України Дмитро Софронов . Кортеж з тілом Героя ми зустрічатимемо в Голобах на вулицях Ковельській, Незалежності, Романа Антонюка, в Дарівці, Новому Мосирі. Громадяни, які планують узяти участь у чині поховання на кладовищі можуть під’їхати автобусом, який рушатиме від селищної ради, зупинятиметься біля Будинку мистецтв і повороту до ліцею. Будьмо готові гідно зустріти й провести в останню дорогу нашого земляка. Ми чекаємо його після 12 години", - йдеться в повідомленні.

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