Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Дмитро Софронов

Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Дмитро Софронов
26 травня 2023 року, захищаючи Україну, загинув уродженець села Старий Мосир Голобської громади Софронов Дмитро Анатолійович, 08.07.1988 року народження.

Про це повідомили у громаді.

"Герой до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, рідній державі та українському народу. Останні роки Дмитро з родиною жив у селі Любитів сусідньої громади, та його сім’ю пам’ятають на малій батьківщині. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та родині загиблого, розділяємо з ними біль утрати", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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