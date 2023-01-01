Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Дмитро Софронов
Сьогодні, 10:50
26 травня 2023 року, захищаючи Україну, загинув уродженець села Старий Мосир Голобської громади Софронов Дмитро Анатолійович, 08.07.1988 року народження.
Про це повідомили у громаді.
"Герой до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, рідній державі та українському народу. Останні роки Дмитро з родиною жив у селі Любитів сусідньої громади, та його сім’ю пам’ятають на малій батьківщині. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та родині загиблого, розділяємо з ними біль утрати", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Герой до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, рідній державі та українському народу. Останні роки Дмитро з родиною жив у селі Любитів сусідньої громади, та його сім’ю пам’ятають на малій батьківщині. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та родині загиблого, розділяємо з ними біль утрати", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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