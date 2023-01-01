Захищаючи незалежність України, загинув Герой з Волині Дмитро Софронов

Софронов Дмитро Анатолійович, 08.07.1988 року народження.



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"Герой до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, рідній державі та українському народу. Останні роки Дмитро з родиною жив у селі Любитів сусідньої громади, та його сім’ю пам’ятають на малій батьківщині. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та родині загиблого, розділяємо з ними біль утрати", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 травня 2023 року, захищаючи Україну, загинув уродженець села Старий Мосир Голобської громади, 08.07.1988 року народження.Про це повідомили у громаді."Герой до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, рідній державі та українському народу. Останні роки Дмитро з родиною жив у селі Любитів сусідньої громади, та його сім’ю пам’ятають на малій батьківщині. Висловлюємо найщиріші співчуття близьким та родині загиблого, розділяємо з ними біль утрати", - йдеться в повідомленні.

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