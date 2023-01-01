На Волині кур'єр на смерть збив пенсіонерку на переході: як його покарав суд

На Волині кур'єр на смерть збив пенсіонерку на переході: як його покарав суд
Умовне покарання отримав водій, який у вересні минулого року на смерть збив 73-річну пенсіонерку у Володимирі.

Відповідний вирок ухвалив Володимир-Волинський міський суд, - пишуть Волинські новини.

ДТП трапилася 11 вересня в обідню пору на вулиці Устилузькій. Водій Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI Олександр К. не оцінив дорожню обстановку та наїхав на жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Травми, які постраждала отримала внаслідок аварії, призвели до її смерті.

Про водія буса відомо, що він працює кур'єром ТОВ «Нова пошта», одружений та має на утриманні двох неповнолітніх дітей. Олександр К. під час розгляду справи повністю визнав свою вину, підтвердивши обставини ДТП. Чоловік щиро розкаявся у скоєному, зазначивши, що повністю відшкодував збитки потерпілому.

Онук загиблої підтвердив слова обвинуваченого, який спочатку оплатив лікування його бабусі, а потім – витрати на поховання. Він не мав претензій до Олександра К., однак питання щодо покарання залишив на розсуд представників Феміди.

Врахувавши всі обставини, реальний термін на чотири роки суд замінив двома роками іспитового терміну.

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Теги: ДТП, смерть, умовне
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