У Луцьку автомобіль Renault Duster збив велосипедиста: постраждалий у лікарні

У Луцьку автомобіль Renault Duster збив велосипедиста: постраждалий у лікарні
Автопригода трапилася у суботу, 27 травня, на перехресті вулиць Ветеранів – В’ячеслава Чорновола у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

24-річний житель Рівненської області керуючи автомобілем Renault Duster, допустив наїзд на велосипедиста, 57-річного лучанина.

Внаслідок автопригоди волинянин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
У Луцьку автомобіль Renault Duster збив велосипедиста: постраждалий у лікарні
У Луцьку автомобіль Renault Duster збив велосипедиста: постраждалий у лікарні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк, водій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Внаслідок атаки росіян на столицю у Подільському районі госпіталізували пораненого, – Кличко
Сьогодні, 12:07
Вибухи у Києві: в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:40
У Луцьку автомобіль Renault Duster збив велосипедиста: постраждалий у лікарні
Сьогодні, 11:31
⚡️У центральних районах Києва пролунали вибухи
Сьогодні, 11:29
На Волині 50-річний чоловік пограбував односельчанина: викрав ювелірні прикраси
Сьогодні, 11:27
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію. ФОТО У Луцьку п'яний водій скоїв аварію. ФОТО
15 травень, 13:04
У Луцьку на Набережній п'яний водій в'їхав у дорожній знак. ФОТО У Луцьку на Набережній п'яний водій в'їхав у дорожній знак. ФОТО
10 травень, 16:40
У Луцьку на Чорновола водій збив 51-річного чоловіка та втік з місця аварії У Луцьку на Чорновола водій збив 51-річного чоловіка та втік з місця аварії
09 травень, 10:25
У Луцьку водій мопеда зіткнувся з автівкою: його госпіталізували. ФОТО У Луцьку водій мопеда зіткнувся з автівкою: його госпіталізували. ФОТО
05 травень, 12:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Вагнерівці» виводять свої підрозділи з Бахмута, на їх місце заходить регулярна армія росії, – Маляр
Сьогодні, 12:40
 0
Внаслідок атаки росіян на столицю у Подільському районі госпіталізували пораненого, – Кличко
Сьогодні, 12:07
 0
Вибухи у Києві: в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 11:40
 0
У Луцьку автомобіль Renault Duster збив велосипедиста: постраждалий у лікарні
Сьогодні, 11:31
 0
⚡️У центральних районах Києва пролунали вибухи
Сьогодні, 11:29
 0
Медіа
відео
1/8