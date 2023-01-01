У Луцьку автомобіль Renault Duster збив велосипедиста: постраждалий у лікарні





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



24-річний житель Рівненської області керуючи автомобілем Renault Duster, допустив наїзд на велосипедиста, 57-річного лучанина.



Внаслідок автопригоди волинянин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася у суботу, 27 травня, на перехресті вулиць Ветеранів – В’ячеслава Чорновола у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.24-річний житель Рівненської області керуючи автомобілем Renault Duster, допустив наїзд на велосипедиста, 57-річного лучанина.Внаслідок автопригоди волинянин отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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