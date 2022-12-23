На Волині 50-річний чоловік пограбував односельчанина: викрав ювелірні прикраси

На Волині 50-річний чоловік пограбував односельчанина: викрав ювелірні прикраси
Володимирські поліцейські оперативно встановили зловмисника, який викрав ювелірні прикраси.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У суботу, 27 травня, до поліції із заявою звернувся 29-річний житель Володимирського району. Чоловік повідомив, що з будинку у селі Сусваль викрали його срібний ланцюжок з хрестиком, вартістю 14 тис. грн.

Оперативники встановили, що крадіжку скоїв 50-річний місцевий житель. Викрадені прикраси вилучили.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.


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Теги: Волинь, грабіжник, прикраси
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