На Волині 50-річний чоловік пограбував односельчанина: викрав ювелірні прикраси





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



У суботу, 27 травня, до поліції із заявою звернувся 29-річний житель Володимирського району. Чоловік повідомив, що з будинку у селі Сусваль викрали його срібний ланцюжок з хрестиком, вартістю 14 тис. грн.



Оперативники встановили, що крадіжку скоїв 50-річний місцевий житель. Викрадені прикраси вилучили.



Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирські поліцейські оперативно встановили зловмисника, який викрав ювелірні прикраси.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У суботу, 27 травня, до поліції із заявою звернувся 29-річний житель Володимирського району. Чоловік повідомив, що з будинку у селі Сусваль викрали його срібний ланцюжок з хрестиком, вартістю 14 тис. грн.Оперативники встановили, що крадіжку скоїв 50-річний місцевий житель. Викрадені прикраси вилучили.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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