На Волині підліток задля ефектного відео стрибнув з будівлі і травмувався





Нещасний випадок стався 27 травня, - пише



Підліток, стрибав із будівлі, що розташована на місцевому шлюзі. Вочевидь, він хотів виконати каскадерський трюк.



Проте, приземлення не вдалося. Все це знімалося на відео.



Невдовзі після стрибка, на місце події приїхала карета швидкої допомоги.



Хлопця госпіталізували у Ратнівську ЦРЛ. За словами медиків, попередній діагноз – закрита травма правої гомілки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Ратне Ковельського району через невдалий стрибок із будівлі травмувався підліток.Нещасний випадок стався 27 травня, - пише Район.Ратне. Підліток, стрибав із будівлі, що розташована на місцевому шлюзі. Вочевидь, він хотів виконати каскадерський трюк.Проте, приземлення не вдалося. Все це знімалося на відео.Невдовзі після стрибка, на місце події приїхала карета швидкої допомоги.Хлопця госпіталізували у Ратнівську ЦРЛ. За словами медиків, попередній діагноз – закрита травма правої гомілки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію