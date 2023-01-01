Вибухи у Києві: в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. ОНОВЛЕНО

Вибухи у Києві: в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. ОНОВЛЕНО
Росія близько 11:00 знову розпочала ракетну атаку на Київ.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!
Екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів! В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі. Вибухи і в Деснянському районі. Працювало ППО", - йдеться в повідомленні.
Вибухи у Києві: в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. ОНОВЛЕНО


ОНОВЛЕНО станом на 11.50

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місцях.
Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, що уночі рф випустила проти українців до 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів.


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Теги: Росія, Україна, війна, Київ, атака
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