Вибухи у Києві: в Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. ОНОВЛЕНО





Про це Віталій Кличко.



"Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!

Екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів! В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі. Вибухи і в Деснянському районі. Працювало ППО", - йдеться в повідомленні.





ОНОВЛЕНО станом на 11.50



Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місцях.

Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія близько 11:00 знову розпочала ракетну атаку на Київ.Про це повідомив мер міста"Вибухи в місті! В центральних районах. Залишайтеся в укриттях!Екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів! В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі. Вибухи і в Деснянському районі. Працювало ППО", - йдеться в повідомленні.Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Подільському районі. Інформація по постраждалим і пошкодженням уточнюється. Усі екстрені служби працюють на місцях.Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється.Нагадаємо, що уночі рф випустила проти українців до 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів

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