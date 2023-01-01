Вночі захисники збили 37 крилатих ракет і 29 «шахедів»

Вночі захисники збили 37 крилатих ракет і 29 «шахедів»
Уночі рф випустила проти українців до 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ракети запустили з з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Каспійського моря, а безпілотники – з північного та південного напрямків.

"З 00.00 год по 05.00 год 29 травня 2023 року російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами.

Цього разу ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря.

З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА «Shahed-136/131». Усього – близько 35 ударних дронів.

Протягом ночі протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил: «Центр», «Схід», «Південь» та «Захід»", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей:

– 37 крилатих ракет Х-101/Х-555;

– 29 ударних БпЛА «Shahed-136/131»;

– 1 розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Під час повітряної тривоги вибухи лунали в Києві та області, Львівській, Хмельницькій, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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