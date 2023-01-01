ППО знищила понад 40 повітряних цілей, що летіли на Київ





Про це Сергій Попко.



"Цієї ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.



Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!



В результаті падіння уламків в Подільському р-ні пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються», - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.



Він зазначив, що це вже

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минуло лише 18-ть годин після наймасованішої атаки БпЛА по Києву, а ворог знову напав на столицю цієї ночі, 29 травня.Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації"Цієї ночі знов були дрони - за попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси «Shahed». Практично одночасно із атакою БпЛА, з району Каспію ворожі ТУ-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків.Загалом, силами і засобам нашої ППО було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей. Ударів по Києву не допущено!В результаті падіння уламків в Подільському р-ні пробило дах житлового будинку, без жертв. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило. Дані оперативного зведення оновлюються і уточнюються», - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА.Він зазначив, що це вже 15-та повітряна атака з початку травня. Рашисти-терористи усіма силами намагаються здійснити ураження ключових для себе цілей і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Також цими постійними нападами противник прагне тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення.

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