Курс валют у Луцьку 29 травня

Курс валют у Луцьку 29 травня
29 травня готівковий курс долара становить 37.26, продають його за 37.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.36, а продають за – 40.62.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.90, а продають за 9,00.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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