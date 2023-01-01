Захисники знищили 430 окупантів за добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:



особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,



танків − 3 801 (+4) од,



бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,



артилерійських систем − 3 435 (+10) од,



РСЗВ − 575 (+1) од,



засобів ППО − 331 (+2) од,



літаків − 313 (+0) од,



гелікоптерів − 298 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),



крилатих ракет − 1 056 (+0),



кораблів/катерів − 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,



спеціальної техніки − 453 (+2) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у війні проти України вже втратила понад 207 тисяч військових.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,танків − 3 801 (+4) од,бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,артилерійських систем − 3 435 (+10) од,РСЗВ − 575 (+1) од,засобів ППО − 331 (+2) од,літаків − 313 (+0) од,гелікоптерів − 298 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),крилатих ракет − 1 056 (+0),кораблів/катерів − 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,спеціальної техніки − 453 (+2) од.Дані уточнюються.

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