Захисники знищили 430 окупантів за добу

Захисники знищили 430 окупантів за добу
Росія у війні проти України вже втратила понад 207 тисяч військових.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,

танків − 3 801 (+4) од,

бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,

артилерійських систем − 3 435 (+10) од,

РСЗВ − 575 (+1) од,

засобів ППО − 331 (+2) од,

літаків − 313 (+0) од,

гелікоптерів − 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),

крилатих ракет − 1 056 (+0),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,

спеціальної техніки − 453 (+2) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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