Захисники знищили 430 окупантів за добу
Сьогодні, 09:28
Росія у війні проти України вже втратила понад 207 тисяч військових.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,
танків − 3 801 (+4) од,
бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,
артилерійських систем − 3 435 (+10) од,
РСЗВ − 575 (+1) од,
засобів ППО − 331 (+2) од,
літаків − 313 (+0) од,
гелікоптерів − 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),
крилатих ракет − 1 056 (+0),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,
спеціальної техніки − 453 (+2) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.23 орієнтовно склали:
особового складу − близько 207 030 (+430) осіб ліквідовано,
танків − 3 801 (+4) од,
бойових броньованих машин − 7 467 (+11) од,
артилерійських систем − 3 435 (+10) од,
РСЗВ − 575 (+1) од,
засобів ППО − 331 (+2) од,
літаків − 313 (+0) од,
гелікоптерів − 298 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 054 (+61),
крилатих ракет − 1 056 (+0),
кораблів/катерів − 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 6 207 (+15) од,
спеціальної техніки − 453 (+2) од.
Дані уточнюються.
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