Окупанти вдарили по військовому обʼєкту на Хмельниччині: вивели з ладу 5 літальних апаратів
Сьогодні, 10:00
Цієї ночі, 29 травня, росія вдарила по обʼєктах Хмельницької області.
Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.
"Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Заході України вночі ППО збила 6 крилатих ракет та 10 ударних дронів.
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Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.
"Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Заході України вночі ППО збила 6 крилатих ракет та 10 ударних дронів.
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