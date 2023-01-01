Окупанти вдарили по військовому обʼєкту на Хмельниччині: вивели з ладу 5 літальних апаратів

Окупанти вдарили по військовому обʼєкту на Хмельниччині: вивели з ладу 5 літальних апаратів
Цієї ночі, 29 травня, росія вдарила по обʼєктах Хмельницької області.

Про це повідомили в Хмельницькій ОВА.

"Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них - військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Заході України вночі ППО збила 6 крилатих ракет та 10 ударних дронів.

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Теги: Росія, Україна, війна, Хмельниччина
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