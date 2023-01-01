На Заході України вночі ППО збила 6 крилатих ракет та 10 ударних дронів





Про це



"У ніч на 29 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.



Протягом нічної атаки підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" на західному напрямку знищено 6 крилатих ракет та 10 безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що вночі, 29 травня,

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