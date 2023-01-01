На Заході України вночі ППО збила 6 крилатих ракет та 10 ударних дронів

На Заході України вночі ППО збила 6 крилатих ракет та 10 ударних дронів
Цієї ночі, 29 травня, на Заході України повітряні сили знищили 6 крилатих ракет ворога та 10 ударних дронів.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Захід".

"У ніч на 29 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Протягом нічної атаки підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" на західному напрямку знищено 6 крилатих ракет та 10 безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вночі, 29 травня, захисники збили 37 крилатих ракет і 29 «шахедів».

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Теги: Росія, Україна, війна
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