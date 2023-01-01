На Львіщині через уламки ракети згоріли трактор і господарська будівля

На Львіщині через уламки ракети згоріли трактор і господарська будівля
Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами з літаків стратегічної авіації з Каспійського моря та «шахедами». У Львівській області через уламки російських ракет впали на деревʼяну господарську будівлю та трактор.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Одна з ракет долетіла і до нашої області. Захисникам з ПвК «Захід» вдалося збити її над Золочівським районом. Уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва", – зазначив він.

Цієї ночі росіяни атакували ракетами та ударними безпілотниками.

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Теги: Росія, Україна, війна
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