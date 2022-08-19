Вступ-2023: головне про НМТ для абітурієнтів з Волині. ВІДЕО





Про це та багато іншого журналістам



– Завершилася реєстрація на основну сесію мультипредметного тесту. Скільки абітурієнтів цього року на Волині складатимуть іспит?



– Ми нещодавно підбили підсумки реєстрації на основну сесію і бачимо, що серед бажаючих проходити тестування в цьому році у нас є понад 10 тисяч учасників. Це учасники і здобувачі загальної середньої освіти в поточному році (випускники закладів освіти Волині), а також – учасники з категорії випускників минулих років, і внутрішньо переміщені особи, які виявили намір складати тестування в закладах освіти Волинської області.



– Ця цифра більша чи менша була торік?



– Минулого року було суттєво менше. Минулого року зареєстрованих учасників у нас було понад 7 000, а в пункти тестування прийшло 6 000 учасників. Ми очікували меншої кількості. У такий час, у який ми живемо, очевидно, розраховувати не особливо виходить. Ну і от, маємо таку кількість. Вона більша, ніж очікувана, але така, що ми можемо забезпечити якісне тестування.



– Ви вже розповідали, що при реєстрації абітурієнти припускалися помилок. Які це були помилки і чи вдалося щось виправити?



– Є помилки, які здійснювали наші учасники, коли реєструвалися. Це були помилки із завантаженням скан-копій документів. Адже ми знаємо: реєстрація цьогорічна – вона була трішки складніша, аніж в минулі попередні роки. Учасник безпосередньо не лише заповнював реєстраційну картку, а ще й повинен був завантажити комплект документів (скан-копій документів). Отут були проблеми, тому що документи треба було завантажувати у відповідному форматі і відповідного розміру. Якщо учасник допускав помилку, регламентна комісія Регіонального центру повертала йому комплект документів і пропонувала усунути помилки. Такої глобальної проблеми з тим, що учасники не беруть участь у тестуванні через те, що не встигли виправити документи, які подавали при реєстрації – такого ми не маємо.



– Національний мультипредметний тест відбувається вдруге. Які особливості цього тестування? Що змінилося в порівнянні з минулим роком?



– Є зміни. В минулому році був тест без вибору. Було чітко прописано, що в національному мультипредметному тесті є три блоки завдань: українська мова, математика і історія України. Так було у 2022-му. У 2023-му був блок обов’язковий – це українська мова і математика, і блок вибірковий. Вибірковий блок досить представлений широким колом предметів: це і предмети природничого циклу (біологія, хімія, фізика), іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), історія України. Тобто, учасники мали з чого вибирати.



– Який вибірковий предмет став найпопулярнішим?



– Ну, це, традиційно, як і в Україні, історія України. Якщо в цілому от в Україні, то трішки більше половини учасників першим вибірковим предметом обрали історію України. В нас на Волині ця цифра ще більше – 60 %. Далі на другому місці – блок іноземних мов. Хоча, тут теж варто поділити: зрозуміло, що з усіх іноземних мов лідером є англійська мова. Орієнтовно 25 % зареєстрованих учасників обрали собі саме англійську мову. Німецька на другому місці, але це вже суттєво менша кількість бажаючих.



Жодного бажаючого складати іспанську мову і буквально одиниці зареєструвалися на французьку мову. Неочікувано велика кількість бажаючих зареєструвалася на біологію. Раніше в нас на Волині дуже великою популярністю користувався як вибірковий предмет саме географія. Цьогоріч географії немає в переліку і її місце зайняла біологія. Фізика, хімія, на жаль, дуже сильно пасуть задніх: буквально менше 5 % зареєстрованих.



– Тестування складається з основної та додаткової сесії. Основна сесія розпочинається у червні. Додаткова відбуватиметься – червень-липень. Давайте зупинемось на цьому детальніше.



– Основна сесія відбуватиметься в період між 5 і 23 червня. Ми свідомі, що інформація детальна про те, коли саме і де саме відбуватиметься тестування, не стане доступною для загалу. Ця інформація надходить лише тим, хто організовує тестування, тим, хто безпосередньо працює в пунктах тестування, і нашим учасникам. Ми будемо до них звертатися з проханням не поширювати інформацію про те, де саме складатимуть тест.



На Волині достатня кількість округів тестування. Такі населені пункти, де ми організовуємо тимчасові екзаменаційні центри (тобто пункти тестування) – називаються округами. Отаких округів тестування на Волині є 10. Це достатня кількість для того, щоб забезпечити логістичні інтереси наших учасників. Тимчасових екзаменаційних центрів ми відкриваємо 25.



– Хто може взяти участь у додатковій сесії?



– У додатковій сесії беруть участь чітко прописані категорії учасників. Зокрема ті, що не змогли зареєструватися ,з поважних причин, під час реєстрації на основну сесію. Далі – ті учасники, які не будуть мати змоги скласти тестування. Тобто, учасники, які беруть участь у якихось культурних, спортивних чи інших заходах під егідою відповідних міністерств від імені України. Ті учасники, які перебувають у закладах відбуття покарання – вони теж мають право, як громадяни України, спробувати здобувати здобувати вищу освіту, і для них саме теж відкрита можливість проходити тестування під час додаткової сесії.



На додаткову сесію також зможуть перейти ті, в кого під час основної сесії якісь обставини складуться, що не дадуть можливість пройти тестування під час основної сесії.



– Як будуть обладнані аудиторії? Які фахівці працюватимуть на тестуванні? Знаю, що торік був один інструктор. Цьогоріч їх два.



– Цьогоріч трішки змінилася процедура для учасників. Вони бачитимуть в аудиторії двох працівників, до яких можна звернутися за допомогою – це інструктор і старший інструктор. Ми їх набираємо з числа педагогів, працівників закладів освіти Волинської області. Робота пов’язана із певними навіть стресовими умовами, а ще й треба пильнувати, щоб все було дотримано, щоб дотримані були процедури, щоб комфортно було учасникам.



Тимчасові екзаменаційні центри відрізняються від звичного нам зовнішнього незалежного оцінювання. В умовах війни пріоритетом стала безпекова складова, і тому тимчасові екзаменаційні центри – це, як правило, не приміщення, а чистини приміщень, частини корпусів закладів освіти, які відділені спеціальним маркуванням, де є від трьох до п’яти аудиторій. І в тих аудиторіях проходять тестування від 10 до 15 учасників.



– Як складатимуть тестування діти з інвалідністю? Чи створені для них усі необхідні умови?



– Як і в минулому році, немає можливості забезпечити можливість пройти тест для широкого кола дітей з особливими освітніми потребами. Ми можем забезпечити лише тестування для деяких категорій. Ми дуже широко використовували можливості для учасників наприклад, з тотальним порушенням зору працювати за шрифтом Брайля. Звичайно, в умовах комп’ютерного тестування це зробити, ну, напевно, дуже важко. Я думаю, технічно, можливо, у є якісь виходи з цієї ситуації, але не передбачено в поточному році.



Умовно, якщо ми говоримо про учасника який має проблеми з пересуванням, то він потребує аудиторії, умовно, на першому поверсі. Не завжди є можливість на першому поверсі таку аудиторію відкрити. Тобто цьороріч учасники, які мають проблему особливої освітньої потреби, будуть вступати до закладів вищої освіти не за результатами національного мультипредметного тесту.



– Скільки потрібно набрати балів, щоб скласти національний мультипредметний тест?



– Ми маємо предмети, які мають різну кількість запитань і різну кількість можливих балів, які максимально можна набрати за виконання тесту. Так от: прохідним балом, який дасть можливість вже взяти участь у вступі до закладів вищої освіти – це буде 10 % від максимальної кількості набраних тестових балів. Ця величина різна для кожного предмету. Перед тим, як іти в пункт тесування – варто подивитися і програми, і подивитися загальні характеристики тесту, де все це прописано.



– Які документи треба мати при собі для допуску на іспит і що потрібно, або можна взяти із собою в аудиторію?



– Насамперед – це документ, який посвідчує особу. Це ні в якому випадку не може бути копія. Є цілий перелік тих документів, які можуть посвідчувати особу і ми будемо по цих документах пропускати учасника. Якщо учасник не має з собою документа у реальному, скажем, фізичному прояві – нехай він буде хоча б в "Дії". Інший документ, який дуже важливий – це сертифікат учасника тестування. Всі наші зареєстровані учасники можуть видрукувати для себе цей сертифікат з власної персональної сторінки. Також потрібно взяти з собою запрошення-перепустку. Запрошення потрібне для верифікації і для того, якщо раптом учасник не знайде себе у списках, щоб ми подивилися і з'ясували.



Тестування буде проходити не лише в першу зміну – буде дві зміни тестування. І на цьому наголошую: треба дуже пильно дивитися запрошення. Ще варто взяти з собою ручку традиційно з чорним чорнилом. Варто взяти з собою, напевно, водичку.



По завершенню тесту не треба поспішати з натисканням на кнопку "завершити тестування". Тому що після того, як учасник на неї натисне, повернутися до запитань вже не можна буде. Система також кілька разів перепитає учасника, чи впевнений він в тому, що все зробив і що він хоче завершити тестування.



Далі наш учасник отримає результати. Відразу після роботи він побачить, яку кількість тестових балів він здобув. Це будуть тестові бали, які треба перевести у шкалу від 100 до 200 балів за схемою переведення на сайті українського Центру оцінювання якості освіти.



– Не виключаємо те, що під час тестування може лунати повітряна тривога. Як бути у цьому випадку?



– Якщо це тривала тривога, то це може стати перешкодою в завершенні роботи над тестом. Під час тривоги звичайно робота припиняється. Система блокує запитання, програма перестає бути активною і всі учасники пункту спускаються в укриття. Безпекова складова найважливіша.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скільки абітурієнтів на Волині складатимуть іспит, чи достатньо пунктів тестування по районах, якими будуть особливості основної й додаткової сесій.Про це та багато іншого журналістам Суспільного розповіла завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.– Ми нещодавно підбили підсумки реєстрації на основну сесію і бачимо, що серед бажаючих проходити тестування в цьому році у нас є понад 10 тисяч учасників. Це учасники і здобувачі загальної середньої освіти в поточному році (випускники закладів освіти Волині), а також – учасники з категорії випускників минулих років, і внутрішньо переміщені особи, які виявили намір складати тестування в закладах освіти Волинської області.– Минулого року було суттєво менше. Минулого року зареєстрованих учасників у нас було понад 7 000, а в пункти тестування прийшло 6 000 учасників. Ми очікували меншої кількості. У такий час, у який ми живемо, очевидно, розраховувати не особливо виходить. Ну і от, маємо таку кількість. Вона більша, ніж очікувана, але така, що ми можемо забезпечити якісне тестування.– Є помилки, які здійснювали наші учасники, коли реєструвалися. Це були помилки із завантаженням скан-копій документів. Адже ми знаємо: реєстрація цьогорічна – вона була трішки складніша, аніж в минулі попередні роки. Учасник безпосередньо не лише заповнював реєстраційну картку, а ще й повинен був завантажити комплект документів (скан-копій документів). Отут були проблеми, тому що документи треба було завантажувати у відповідному форматі і відповідного розміру. Якщо учасник допускав помилку, регламентна комісія Регіонального центру повертала йому комплект документів і пропонувала усунути помилки. Такої глобальної проблеми з тим, що учасники не беруть участь у тестуванні через те, що не встигли виправити документи, які подавали при реєстрації – такого ми не маємо.– Є зміни. В минулому році був тест без вибору. Було чітко прописано, що в національному мультипредметному тесті є три блоки завдань: українська мова, математика і історія України. Так було у 2022-му. У 2023-му був блок обов’язковий – це українська мова і математика, і блок вибірковий. Вибірковий блок досить представлений широким колом предметів: це і предмети природничого циклу (біологія, хімія, фізика), іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), історія України. Тобто, учасники мали з чого вибирати.– Ну, це, традиційно, як і в Україні, історія України. Якщо в цілому от в Україні, то трішки більше половини учасників першим вибірковим предметом обрали історію України. В нас на Волині ця цифра ще більше – 60 %. Далі на другому місці – блок іноземних мов. Хоча, тут теж варто поділити: зрозуміло, що з усіх іноземних мов лідером є англійська мова. Орієнтовно 25 % зареєстрованих учасників обрали собі саме англійську мову. Німецька на другому місці, але це вже суттєво менша кількість бажаючих.Жодного бажаючого складати іспанську мову і буквально одиниці зареєструвалися на французьку мову. Неочікувано велика кількість бажаючих зареєструвалася на біологію. Раніше в нас на Волині дуже великою популярністю користувався як вибірковий предмет саме географія. Цьогоріч географії немає в переліку і її місце зайняла біологія. Фізика, хімія, на жаль, дуже сильно пасуть задніх: буквально менше 5 % зареєстрованих.– Основна сесія відбуватиметься в період між 5 і 23 червня. Ми свідомі, що інформація детальна про те, коли саме і де саме відбуватиметься тестування, не стане доступною для загалу. Ця інформація надходить лише тим, хто організовує тестування, тим, хто безпосередньо працює в пунктах тестування, і нашим учасникам. Ми будемо до них звертатися з проханням не поширювати інформацію про те, де саме складатимуть тест.На Волині достатня кількість округів тестування. Такі населені пункти, де ми організовуємо тимчасові екзаменаційні центри (тобто пункти тестування) – називаються округами. Отаких округів тестування на Волині є 10. Це достатня кількість для того, щоб забезпечити логістичні інтереси наших учасників. Тимчасових екзаменаційних центрів ми відкриваємо 25.– У додатковій сесії беруть участь чітко прописані категорії учасників. Зокрема ті, що не змогли зареєструватися ,з поважних причин, під час реєстрації на основну сесію. Далі – ті учасники, які не будуть мати змоги скласти тестування. Тобто, учасники, які беруть участь у якихось культурних, спортивних чи інших заходах під егідою відповідних міністерств від імені України. Ті учасники, які перебувають у закладах відбуття покарання – вони теж мають право, як громадяни України, спробувати здобувати здобувати вищу освіту, і для них саме теж відкрита можливість проходити тестування під час додаткової сесії.На додаткову сесію також зможуть перейти ті, в кого під час основної сесії якісь обставини складуться, що не дадуть можливість пройти тестування під час основної сесії.– Цьогоріч трішки змінилася процедура для учасників. Вони бачитимуть в аудиторії двох працівників, до яких можна звернутися за допомогою – це інструктор і старший інструктор. Ми їх набираємо з числа педагогів, працівників закладів освіти Волинської області. Робота пов’язана із певними навіть стресовими умовами, а ще й треба пильнувати, щоб все було дотримано, щоб дотримані були процедури, щоб комфортно було учасникам.Тимчасові екзаменаційні центри відрізняються від звичного нам зовнішнього незалежного оцінювання. В умовах війни пріоритетом стала безпекова складова, і тому тимчасові екзаменаційні центри – це, як правило, не приміщення, а чистини приміщень, частини корпусів закладів освіти, які відділені спеціальним маркуванням, де є від трьох до п’яти аудиторій. І в тих аудиторіях проходять тестування від 10 до 15 учасників.– Як і в минулому році, немає можливості забезпечити можливість пройти тест для широкого кола дітей з особливими освітніми потребами. Ми можем забезпечити лише тестування для деяких категорій. Ми дуже широко використовували можливості для учасників наприклад, з тотальним порушенням зору працювати за шрифтом Брайля. Звичайно, в умовах комп’ютерного тестування це зробити, ну, напевно, дуже важко. Я думаю, технічно, можливо, у є якісь виходи з цієї ситуації, але не передбачено в поточному році.Умовно, якщо ми говоримо про учасника який має проблеми з пересуванням, то він потребує аудиторії, умовно, на першому поверсі. Не завжди є можливість на першому поверсі таку аудиторію відкрити. Тобто цьороріч учасники, які мають проблему особливої освітньої потреби, будуть вступати до закладів вищої освіти не за результатами національного мультипредметного тесту.– Ми маємо предмети, які мають різну кількість запитань і різну кількість можливих балів, які максимально можна набрати за виконання тесту. Так от: прохідним балом, який дасть можливість вже взяти участь у вступі до закладів вищої освіти – це буде 10 % від максимальної кількості набраних тестових балів. Ця величина різна для кожного предмету. Перед тим, як іти в пункт тесування – варто подивитися і програми, і подивитися загальні характеристики тесту, де все це прописано.– Насамперед – це документ, який посвідчує особу. Це ні в якому випадку не може бути копія. Є цілий перелік тих документів, які можуть посвідчувати особу і ми будемо по цих документах пропускати учасника. Якщо учасник не має з собою документа у реальному, скажем, фізичному прояві – нехай він буде хоча б в "Дії". Інший документ, який дуже важливий – це сертифікат учасника тестування. Всі наші зареєстровані учасники можуть видрукувати для себе цей сертифікат з власної персональної сторінки. Також потрібно взяти з собою запрошення-перепустку. Запрошення потрібне для верифікації і для того, якщо раптом учасник не знайде себе у списках, щоб ми подивилися і з'ясували.Тестування буде проходити не лише в першу зміну – буде дві зміни тестування. І на цьому наголошую: треба дуже пильно дивитися запрошення. Ще варто взяти з собою ручку традиційно з чорним чорнилом. Варто взяти з собою, напевно, водичку.По завершенню тесту не треба поспішати з натисканням на кнопку "завершити тестування". Тому що після того, як учасник на неї натисне, повернутися до запитань вже не можна буде. Система також кілька разів перепитає учасника, чи впевнений він в тому, що все зробив і що він хоче завершити тестування.Далі наш учасник отримає результати. Відразу після роботи він побачить, яку кількість тестових балів він здобув. Це будуть тестові бали, які треба перевести у шкалу від 100 до 200 балів за схемою переведення на сайті українського Центру оцінювання якості освіти.– Якщо це тривала тривога, то це може стати перешкодою в завершенні роботи над тестом. Під час тривоги звичайно робота припиняється. Система блокує запитання, програма перестає бути активною і всі учасники пункту спускаються в укриття. Безпекова складова найважливіша.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію