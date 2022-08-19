Вступ-2023: головне про НМТ для абітурієнтів з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Скільки абітурієнтів на Волині складатимуть іспит, чи достатньо пунктів тестування по районах, якими будуть особливості основної й додаткової сесій.
Про це та багато іншого журналістам Суспільного розповіла завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.
– Завершилася реєстрація на основну сесію мультипредметного тесту. Скільки абітурієнтів цього року на Волині складатимуть іспит?
– Ми нещодавно підбили підсумки реєстрації на основну сесію і бачимо, що серед бажаючих проходити тестування в цьому році у нас є понад 10 тисяч учасників. Це учасники і здобувачі загальної середньої освіти в поточному році (випускники закладів освіти Волині), а також – учасники з категорії випускників минулих років, і внутрішньо переміщені особи, які виявили намір складати тестування в закладах освіти Волинської області.
– Ця цифра більша чи менша була торік?
– Минулого року було суттєво менше. Минулого року зареєстрованих учасників у нас було понад 7 000, а в пункти тестування прийшло 6 000 учасників. Ми очікували меншої кількості. У такий час, у який ми живемо, очевидно, розраховувати не особливо виходить. Ну і от, маємо таку кількість. Вона більша, ніж очікувана, але така, що ми можемо забезпечити якісне тестування.
– Ви вже розповідали, що при реєстрації абітурієнти припускалися помилок. Які це були помилки і чи вдалося щось виправити?
– Є помилки, які здійснювали наші учасники, коли реєструвалися. Це були помилки із завантаженням скан-копій документів. Адже ми знаємо: реєстрація цьогорічна – вона була трішки складніша, аніж в минулі попередні роки. Учасник безпосередньо не лише заповнював реєстраційну картку, а ще й повинен був завантажити комплект документів (скан-копій документів). Отут були проблеми, тому що документи треба було завантажувати у відповідному форматі і відповідного розміру. Якщо учасник допускав помилку, регламентна комісія Регіонального центру повертала йому комплект документів і пропонувала усунути помилки. Такої глобальної проблеми з тим, що учасники не беруть участь у тестуванні через те, що не встигли виправити документи, які подавали при реєстрації – такого ми не маємо.
– Національний мультипредметний тест відбувається вдруге. Які особливості цього тестування? Що змінилося в порівнянні з минулим роком?
– Є зміни. В минулому році був тест без вибору. Було чітко прописано, що в національному мультипредметному тесті є три блоки завдань: українська мова, математика і історія України. Так було у 2022-му. У 2023-му був блок обов’язковий – це українська мова і математика, і блок вибірковий. Вибірковий блок досить представлений широким колом предметів: це і предмети природничого циклу (біологія, хімія, фізика), іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), історія України. Тобто, учасники мали з чого вибирати.
– Який вибірковий предмет став найпопулярнішим?
– Ну, це, традиційно, як і в Україні, історія України. Якщо в цілому от в Україні, то трішки більше половини учасників першим вибірковим предметом обрали історію України. В нас на Волині ця цифра ще більше – 60 %. Далі на другому місці – блок іноземних мов. Хоча, тут теж варто поділити: зрозуміло, що з усіх іноземних мов лідером є англійська мова. Орієнтовно 25 % зареєстрованих учасників обрали собі саме англійську мову. Німецька на другому місці, але це вже суттєво менша кількість бажаючих.
Жодного бажаючого складати іспанську мову і буквально одиниці зареєструвалися на французьку мову. Неочікувано велика кількість бажаючих зареєструвалася на біологію. Раніше в нас на Волині дуже великою популярністю користувався як вибірковий предмет саме географія. Цьогоріч географії немає в переліку і її місце зайняла біологія. Фізика, хімія, на жаль, дуже сильно пасуть задніх: буквально менше 5 % зареєстрованих.
– Тестування складається з основної та додаткової сесії. Основна сесія розпочинається у червні. Додаткова відбуватиметься – червень-липень. Давайте зупинемось на цьому детальніше.
– Основна сесія відбуватиметься в період між 5 і 23 червня. Ми свідомі, що інформація детальна про те, коли саме і де саме відбуватиметься тестування, не стане доступною для загалу. Ця інформація надходить лише тим, хто організовує тестування, тим, хто безпосередньо працює в пунктах тестування, і нашим учасникам. Ми будемо до них звертатися з проханням не поширювати інформацію про те, де саме складатимуть тест.
На Волині достатня кількість округів тестування. Такі населені пункти, де ми організовуємо тимчасові екзаменаційні центри (тобто пункти тестування) – називаються округами. Отаких округів тестування на Волині є 10. Це достатня кількість для того, щоб забезпечити логістичні інтереси наших учасників. Тимчасових екзаменаційних центрів ми відкриваємо 25.
– Хто може взяти участь у додатковій сесії?
– У додатковій сесії беруть участь чітко прописані категорії учасників. Зокрема ті, що не змогли зареєструватися ,з поважних причин, під час реєстрації на основну сесію. Далі – ті учасники, які не будуть мати змоги скласти тестування. Тобто, учасники, які беруть участь у якихось культурних, спортивних чи інших заходах під егідою відповідних міністерств від імені України. Ті учасники, які перебувають у закладах відбуття покарання – вони теж мають право, як громадяни України, спробувати здобувати здобувати вищу освіту, і для них саме теж відкрита можливість проходити тестування під час додаткової сесії.
На додаткову сесію також зможуть перейти ті, в кого під час основної сесії якісь обставини складуться, що не дадуть можливість пройти тестування під час основної сесії.
– Як будуть обладнані аудиторії? Які фахівці працюватимуть на тестуванні? Знаю, що торік був один інструктор. Цьогоріч їх два.
– Цьогоріч трішки змінилася процедура для учасників. Вони бачитимуть в аудиторії двох працівників, до яких можна звернутися за допомогою – це інструктор і старший інструктор. Ми їх набираємо з числа педагогів, працівників закладів освіти Волинської області. Робота пов’язана із певними навіть стресовими умовами, а ще й треба пильнувати, щоб все було дотримано, щоб дотримані були процедури, щоб комфортно було учасникам.
Тимчасові екзаменаційні центри відрізняються від звичного нам зовнішнього незалежного оцінювання. В умовах війни пріоритетом стала безпекова складова, і тому тимчасові екзаменаційні центри – це, як правило, не приміщення, а чистини приміщень, частини корпусів закладів освіти, які відділені спеціальним маркуванням, де є від трьох до п’яти аудиторій. І в тих аудиторіях проходять тестування від 10 до 15 учасників.
– Як складатимуть тестування діти з інвалідністю? Чи створені для них усі необхідні умови?
– Як і в минулому році, немає можливості забезпечити можливість пройти тест для широкого кола дітей з особливими освітніми потребами. Ми можем забезпечити лише тестування для деяких категорій. Ми дуже широко використовували можливості для учасників наприклад, з тотальним порушенням зору працювати за шрифтом Брайля. Звичайно, в умовах комп’ютерного тестування це зробити, ну, напевно, дуже важко. Я думаю, технічно, можливо, у є якісь виходи з цієї ситуації, але не передбачено в поточному році.
Умовно, якщо ми говоримо про учасника який має проблеми з пересуванням, то він потребує аудиторії, умовно, на першому поверсі. Не завжди є можливість на першому поверсі таку аудиторію відкрити. Тобто цьороріч учасники, які мають проблему особливої освітньої потреби, будуть вступати до закладів вищої освіти не за результатами національного мультипредметного тесту.
– Скільки потрібно набрати балів, щоб скласти національний мультипредметний тест?
– Ми маємо предмети, які мають різну кількість запитань і різну кількість можливих балів, які максимально можна набрати за виконання тесту. Так от: прохідним балом, який дасть можливість вже взяти участь у вступі до закладів вищої освіти – це буде 10 % від максимальної кількості набраних тестових балів. Ця величина різна для кожного предмету. Перед тим, як іти в пункт тесування – варто подивитися і програми, і подивитися загальні характеристики тесту, де все це прописано.
– Які документи треба мати при собі для допуску на іспит і що потрібно, або можна взяти із собою в аудиторію?
– Насамперед – це документ, який посвідчує особу. Це ні в якому випадку не може бути копія. Є цілий перелік тих документів, які можуть посвідчувати особу і ми будемо по цих документах пропускати учасника. Якщо учасник не має з собою документа у реальному, скажем, фізичному прояві – нехай він буде хоча б в "Дії". Інший документ, який дуже важливий – це сертифікат учасника тестування. Всі наші зареєстровані учасники можуть видрукувати для себе цей сертифікат з власної персональної сторінки. Також потрібно взяти з собою запрошення-перепустку. Запрошення потрібне для верифікації і для того, якщо раптом учасник не знайде себе у списках, щоб ми подивилися і з'ясували.
Тестування буде проходити не лише в першу зміну – буде дві зміни тестування. І на цьому наголошую: треба дуже пильно дивитися запрошення. Ще варто взяти з собою ручку традиційно з чорним чорнилом. Варто взяти з собою, напевно, водичку.
По завершенню тесту не треба поспішати з натисканням на кнопку "завершити тестування". Тому що після того, як учасник на неї натисне, повернутися до запитань вже не можна буде. Система також кілька разів перепитає учасника, чи впевнений він в тому, що все зробив і що він хоче завершити тестування.
Далі наш учасник отримає результати. Відразу після роботи він побачить, яку кількість тестових балів він здобув. Це будуть тестові бали, які треба перевести у шкалу від 100 до 200 балів за схемою переведення на сайті українського Центру оцінювання якості освіти.
– Не виключаємо те, що під час тестування може лунати повітряна тривога. Як бути у цьому випадку?
– Якщо це тривала тривога, то це може стати перешкодою в завершенні роботи над тестом. Під час тривоги звичайно робота припиняється. Система блокує запитання, програма перестає бути активною і всі учасники пункту спускаються в укриття. Безпекова складова найважливіша.
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Про це та багато іншого журналістам Суспільного розповіла завідувачка Центру ЗНО та моніторингових досліджень в області Алла Корнейко.
– Завершилася реєстрація на основну сесію мультипредметного тесту. Скільки абітурієнтів цього року на Волині складатимуть іспит?
– Ми нещодавно підбили підсумки реєстрації на основну сесію і бачимо, що серед бажаючих проходити тестування в цьому році у нас є понад 10 тисяч учасників. Це учасники і здобувачі загальної середньої освіти в поточному році (випускники закладів освіти Волині), а також – учасники з категорії випускників минулих років, і внутрішньо переміщені особи, які виявили намір складати тестування в закладах освіти Волинської області.
– Ця цифра більша чи менша була торік?
– Минулого року було суттєво менше. Минулого року зареєстрованих учасників у нас було понад 7 000, а в пункти тестування прийшло 6 000 учасників. Ми очікували меншої кількості. У такий час, у який ми живемо, очевидно, розраховувати не особливо виходить. Ну і от, маємо таку кількість. Вона більша, ніж очікувана, але така, що ми можемо забезпечити якісне тестування.
– Ви вже розповідали, що при реєстрації абітурієнти припускалися помилок. Які це були помилки і чи вдалося щось виправити?
– Є помилки, які здійснювали наші учасники, коли реєструвалися. Це були помилки із завантаженням скан-копій документів. Адже ми знаємо: реєстрація цьогорічна – вона була трішки складніша, аніж в минулі попередні роки. Учасник безпосередньо не лише заповнював реєстраційну картку, а ще й повинен був завантажити комплект документів (скан-копій документів). Отут були проблеми, тому що документи треба було завантажувати у відповідному форматі і відповідного розміру. Якщо учасник допускав помилку, регламентна комісія Регіонального центру повертала йому комплект документів і пропонувала усунути помилки. Такої глобальної проблеми з тим, що учасники не беруть участь у тестуванні через те, що не встигли виправити документи, які подавали при реєстрації – такого ми не маємо.
– Національний мультипредметний тест відбувається вдруге. Які особливості цього тестування? Що змінилося в порівнянні з минулим роком?
– Є зміни. В минулому році був тест без вибору. Було чітко прописано, що в національному мультипредметному тесті є три блоки завдань: українська мова, математика і історія України. Так було у 2022-му. У 2023-му був блок обов’язковий – це українська мова і математика, і блок вибірковий. Вибірковий блок досить представлений широким колом предметів: це і предмети природничого циклу (біологія, хімія, фізика), іноземні мови (англійська, німецька, французька, іспанська), історія України. Тобто, учасники мали з чого вибирати.
– Який вибірковий предмет став найпопулярнішим?
– Ну, це, традиційно, як і в Україні, історія України. Якщо в цілому от в Україні, то трішки більше половини учасників першим вибірковим предметом обрали історію України. В нас на Волині ця цифра ще більше – 60 %. Далі на другому місці – блок іноземних мов. Хоча, тут теж варто поділити: зрозуміло, що з усіх іноземних мов лідером є англійська мова. Орієнтовно 25 % зареєстрованих учасників обрали собі саме англійську мову. Німецька на другому місці, але це вже суттєво менша кількість бажаючих.
Жодного бажаючого складати іспанську мову і буквально одиниці зареєструвалися на французьку мову. Неочікувано велика кількість бажаючих зареєструвалася на біологію. Раніше в нас на Волині дуже великою популярністю користувався як вибірковий предмет саме географія. Цьогоріч географії немає в переліку і її місце зайняла біологія. Фізика, хімія, на жаль, дуже сильно пасуть задніх: буквально менше 5 % зареєстрованих.
– Тестування складається з основної та додаткової сесії. Основна сесія розпочинається у червні. Додаткова відбуватиметься – червень-липень. Давайте зупинемось на цьому детальніше.
– Основна сесія відбуватиметься в період між 5 і 23 червня. Ми свідомі, що інформація детальна про те, коли саме і де саме відбуватиметься тестування, не стане доступною для загалу. Ця інформація надходить лише тим, хто організовує тестування, тим, хто безпосередньо працює в пунктах тестування, і нашим учасникам. Ми будемо до них звертатися з проханням не поширювати інформацію про те, де саме складатимуть тест.
На Волині достатня кількість округів тестування. Такі населені пункти, де ми організовуємо тимчасові екзаменаційні центри (тобто пункти тестування) – називаються округами. Отаких округів тестування на Волині є 10. Це достатня кількість для того, щоб забезпечити логістичні інтереси наших учасників. Тимчасових екзаменаційних центрів ми відкриваємо 25.
– Хто може взяти участь у додатковій сесії?
– У додатковій сесії беруть участь чітко прописані категорії учасників. Зокрема ті, що не змогли зареєструватися ,з поважних причин, під час реєстрації на основну сесію. Далі – ті учасники, які не будуть мати змоги скласти тестування. Тобто, учасники, які беруть участь у якихось культурних, спортивних чи інших заходах під егідою відповідних міністерств від імені України. Ті учасники, які перебувають у закладах відбуття покарання – вони теж мають право, як громадяни України, спробувати здобувати здобувати вищу освіту, і для них саме теж відкрита можливість проходити тестування під час додаткової сесії.
На додаткову сесію також зможуть перейти ті, в кого під час основної сесії якісь обставини складуться, що не дадуть можливість пройти тестування під час основної сесії.
– Як будуть обладнані аудиторії? Які фахівці працюватимуть на тестуванні? Знаю, що торік був один інструктор. Цьогоріч їх два.
– Цьогоріч трішки змінилася процедура для учасників. Вони бачитимуть в аудиторії двох працівників, до яких можна звернутися за допомогою – це інструктор і старший інструктор. Ми їх набираємо з числа педагогів, працівників закладів освіти Волинської області. Робота пов’язана із певними навіть стресовими умовами, а ще й треба пильнувати, щоб все було дотримано, щоб дотримані були процедури, щоб комфортно було учасникам.
Тимчасові екзаменаційні центри відрізняються від звичного нам зовнішнього незалежного оцінювання. В умовах війни пріоритетом стала безпекова складова, і тому тимчасові екзаменаційні центри – це, як правило, не приміщення, а чистини приміщень, частини корпусів закладів освіти, які відділені спеціальним маркуванням, де є від трьох до п’яти аудиторій. І в тих аудиторіях проходять тестування від 10 до 15 учасників.
– Як складатимуть тестування діти з інвалідністю? Чи створені для них усі необхідні умови?
– Як і в минулому році, немає можливості забезпечити можливість пройти тест для широкого кола дітей з особливими освітніми потребами. Ми можем забезпечити лише тестування для деяких категорій. Ми дуже широко використовували можливості для учасників наприклад, з тотальним порушенням зору працювати за шрифтом Брайля. Звичайно, в умовах комп’ютерного тестування це зробити, ну, напевно, дуже важко. Я думаю, технічно, можливо, у є якісь виходи з цієї ситуації, але не передбачено в поточному році.
Умовно, якщо ми говоримо про учасника який має проблеми з пересуванням, то він потребує аудиторії, умовно, на першому поверсі. Не завжди є можливість на першому поверсі таку аудиторію відкрити. Тобто цьороріч учасники, які мають проблему особливої освітньої потреби, будуть вступати до закладів вищої освіти не за результатами національного мультипредметного тесту.
– Скільки потрібно набрати балів, щоб скласти національний мультипредметний тест?
– Ми маємо предмети, які мають різну кількість запитань і різну кількість можливих балів, які максимально можна набрати за виконання тесту. Так от: прохідним балом, який дасть можливість вже взяти участь у вступі до закладів вищої освіти – це буде 10 % від максимальної кількості набраних тестових балів. Ця величина різна для кожного предмету. Перед тим, як іти в пункт тесування – варто подивитися і програми, і подивитися загальні характеристики тесту, де все це прописано.
– Які документи треба мати при собі для допуску на іспит і що потрібно, або можна взяти із собою в аудиторію?
– Насамперед – це документ, який посвідчує особу. Це ні в якому випадку не може бути копія. Є цілий перелік тих документів, які можуть посвідчувати особу і ми будемо по цих документах пропускати учасника. Якщо учасник не має з собою документа у реальному, скажем, фізичному прояві – нехай він буде хоча б в "Дії". Інший документ, який дуже важливий – це сертифікат учасника тестування. Всі наші зареєстровані учасники можуть видрукувати для себе цей сертифікат з власної персональної сторінки. Також потрібно взяти з собою запрошення-перепустку. Запрошення потрібне для верифікації і для того, якщо раптом учасник не знайде себе у списках, щоб ми подивилися і з'ясували.
Тестування буде проходити не лише в першу зміну – буде дві зміни тестування. І на цьому наголошую: треба дуже пильно дивитися запрошення. Ще варто взяти з собою ручку традиційно з чорним чорнилом. Варто взяти з собою, напевно, водичку.
По завершенню тесту не треба поспішати з натисканням на кнопку "завершити тестування". Тому що після того, як учасник на неї натисне, повернутися до запитань вже не можна буде. Система також кілька разів перепитає учасника, чи впевнений він в тому, що все зробив і що він хоче завершити тестування.
Далі наш учасник отримає результати. Відразу після роботи він побачить, яку кількість тестових балів він здобув. Це будуть тестові бали, які треба перевести у шкалу від 100 до 200 балів за схемою переведення на сайті українського Центру оцінювання якості освіти.
– Не виключаємо те, що під час тестування може лунати повітряна тривога. Як бути у цьому випадку?
– Якщо це тривала тривога, то це може стати перешкодою в завершенні роботи над тестом. Під час тривоги звичайно робота припиняється. Система блокує запитання, програма перестає бути активною і всі учасники пункту спускаються в укриття. Безпекова складова найважливіша.
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