Як випускники волинського ліцею готуються до випускного. ВІДЕО

Як випускники волинського ліцею готуються до випускного. ВІДЕО
Дев'ятикласники Торчинського ліцею Луцького району, які цьогоріч завершують навчання, готуються до "останнього дзвоника".

На святі випускники танцюватимуть вальс, який зараз активно репетирують, – розповіла Суспільному школярка Христина Кревська.

Уперше діти сіли за шкільні парти у 2014-му, коли розпочалася війна. Нині вони – випускники, – говорить Христина Кревська.

"У нас перша лінійка, яка була у 2014 році, також проходила з певними обмеженнями. Ми не співали, бо у країні був дуже напружений стан. Зараз, коли залишається два тижні, не хочеться прощатись з вчителями, які вже стали рідними, з однокласниками", – каже учениця.

Традиції проведення свята останнього дзвоника, сказала дев'ятикласниця, в ліцеї не змінюють. Дівчина разом із своєю подругою Яною Банадою навчають однокласників танцювати вальс. З її слів, цього року будуть прощатися зі школою танцем під пісню Христини Соловій "Хто, Як Не Ти".

"Ця пісня, мені здається, переплітається з сьогоденням нашої країни. Ми ще брали відео з ютуба передивлялися і вставляли рухи, а багато що самі придумували", – зазначила школярка.

Рухи вальсу повторюють і відточують 14 пар дев'ятикласників. Одними з тих, хто буде танцювати на святі – волинянка Юлія Куляша і переселенець з Херсона Ярослав Піддубко. Школяр каже: на запрошення танцювати з задоволенням зголосився.

"Взагалі я не одразу це планував, мене покликали і я не був проти. Вирішив потанцювати також. Кому присвячуєте танець? Своєму другу Максиму Щуру, він в Херсоні залишився. Він завжди кличе мене грати (ігри), але я не можу, тому що я зайнятий репетицією вальсу", – додав хлопець.

На завершення репетиції учні 9-Б організували фотосесію з першою вчителькою Надією Баранчук та іншими педагогами Торчинського ліцею.

"Незважаючи на те, що ми навчаємось у складних умовах війни, але ці учні вміють пронести свій патріотизм і підкріпити його засобами мистецтва, освітніх процесів, які треба для нашого нового часу, для того, щоб ми були цивілізованою і розвиненою країною", – додала Надія Баранчук.

Як розповіла заступниця керівника Торчинського ліцею Ольга Федорчук, цьогоріч навчання в 9-му класі завершують 66 випускників, в 11-му – 27 випускників. Загалом на Волині завершують навчання у дев'ятих класах 12 879 школярів, із них 134 – переселенці. Навчальний рік у волинських школах має завершитися до 30 червня.

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Теги: Волинь, Торчин, випускний
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