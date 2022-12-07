Як випускники волинського ліцею готуються до випускного. ВІДЕО





На святі випускники танцюватимуть вальс, який зараз активно репетирують, – розповіла Христина Кревська.



Уперше діти сіли за шкільні парти у 2014-му, коли розпочалася війна. Нині вони – випускники, – говорить Христина Кревська.



"У нас перша лінійка, яка була у 2014 році, також проходила з певними обмеженнями. Ми не співали, бо у країні був дуже напружений стан. Зараз, коли залишається два тижні, не хочеться прощатись з вчителями, які вже стали рідними, з однокласниками", – каже учениця.



Традиції проведення свята останнього дзвоника, сказала дев'ятикласниця, в ліцеї не змінюють. Дівчина разом із своєю подругою Яною Банадою навчають однокласників танцювати вальс. З її слів, цього року будуть прощатися зі школою танцем під пісню Христини Соловій "Хто, Як Не Ти".



"Ця пісня, мені здається, переплітається з сьогоденням нашої країни. Ми ще брали відео з ютуба передивлялися і вставляли рухи, а багато що самі придумували", – зазначила школярка.



Рухи вальсу повторюють і відточують 14 пар дев'ятикласників. Одними з тих, хто буде танцювати на святі – волинянка Юлія Куляша і переселенець з Херсона Ярослав Піддубко. Школяр каже: на запрошення танцювати з задоволенням зголосився.



"Взагалі я не одразу це планував, мене покликали і я не був проти. Вирішив потанцювати також. Кому присвячуєте танець? Своєму другу Максиму Щуру, він в Херсоні залишився. Він завжди кличе мене грати (ігри), але я не можу, тому що я зайнятий репетицією вальсу", – додав хлопець.



На завершення репетиції учні 9-Б організували фотосесію з першою вчителькою Надією Баранчук та іншими педагогами Торчинського ліцею.



"Незважаючи на те, що ми навчаємось у складних умовах війни, але ці учні вміють пронести свій патріотизм і підкріпити його засобами мистецтва, освітніх процесів, які треба для нашого нового часу, для того, щоб ми були цивілізованою і розвиненою країною", – додала Надія Баранчук.



Як розповіла заступниця керівника Торчинського ліцею Ольга Федорчук, цьогоріч навчання в 9-му класі завершують 66 випускників, в 11-му – 27 випускників. Загалом на Волині завершують навчання у дев'ятих класах 12 879 школярів, із них 134 – переселенці. Навчальний рік у волинських школах має завершитися до 30 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дев'ятикласники Торчинського ліцею Луцького району, які цьогоріч завершують навчання, готуються до "останнього дзвоника".На святі випускники танцюватимуть вальс, який зараз активно репетирують, – розповіла Суспільному школяркаУперше діти сіли за шкільні парти у 2014-му, коли розпочалася війна. Нині вони – випускники, – говорить Христина Кревська."У нас перша лінійка, яка була у 2014 році, також проходила з певними обмеженнями. Ми не співали, бо у країні був дуже напружений стан. Зараз, коли залишається два тижні, не хочеться прощатись з вчителями, які вже стали рідними, з однокласниками", – каже учениця.Традиції проведення свята останнього дзвоника, сказала дев'ятикласниця, в ліцеї не змінюють. Дівчина разом із своєю подругою Яною Банадою навчають однокласників танцювати вальс. З її слів, цього року будуть прощатися зі школою танцем під пісню Христини Соловій "Хто, Як Не Ти"."Ця пісня, мені здається, переплітається з сьогоденням нашої країни. Ми ще брали відео з ютуба передивлялися і вставляли рухи, а багато що самі придумували", – зазначила школярка.Рухи вальсу повторюють і відточують 14 пар дев'ятикласників. Одними з тих, хто буде танцювати на святі – волинянка Юлія Куляша і переселенець з Херсона Ярослав Піддубко. Школяр каже: на запрошення танцювати з задоволенням зголосився."Взагалі я не одразу це планував, мене покликали і я не був проти. Вирішив потанцювати також. Кому присвячуєте танець? Своєму другу Максиму Щуру, він в Херсоні залишився. Він завжди кличе мене грати (ігри), але я не можу, тому що я зайнятий репетицією вальсу", – додав хлопець.На завершення репетиції учні 9-Б організували фотосесію з першою вчителькою Надією Баранчук та іншими педагогами Торчинського ліцею."Незважаючи на те, що ми навчаємось у складних умовах війни, але ці учні вміють пронести свій патріотизм і підкріпити його засобами мистецтва, освітніх процесів, які треба для нашого нового часу, для того, щоб ми були цивілізованою і розвиненою країною", – додала Надія Баранчук.Як розповіла заступниця керівника Торчинського ліцею Ольга Федорчук, цьогоріч навчання в 9-му класі завершують 66 випускників, в 11-му – 27 випускників. Загалом на Волині завершують навчання у дев'ятих класах 12 879 школярів, із них 134 – переселенці. Навчальний рік у волинських школах має завершитися до 30 червня.

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