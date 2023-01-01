Енергетична незалежність: у волинській громаді на адмінприміщенні встановили сонячні панелі

На даху адмінприміщення Шацької селищної ради, в якому розміщений Центр надання адміністративних послуг, встановили сонячні панелі.Проєкт вдалося реалізувати за фінансової підтримки програми EGAP, партнером якої є Шацька громада, - повідомляють на сайті громади.Альтернативне джерело енергії дозволить забезпечити живлення ЦНАПу в умовах енергетичного тероризму росії взимку (за рахунок інвекторів та акумуляторів) і влітку та відповідно дасть можливість мешканцям і вимушеним переселенцям своєчасно отримувати адміністративні послуги.Висловлюємо вдячність нашим партнерам – Програмі EGAP, яка реалізується фондом Східна Європа у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, за можливість ЦНАПу бути енергетично незалежним і надавати послуги у разі аварійних вимкнень світла.